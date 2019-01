Un militar venezolano exiliado en España: "Ya no hay vuelta atrás"

Tiempo de lectura: 1



Asegura este militar venezolano -asilado en España- que lo que está pasando en su país es “algo que muchos estábamos esperando, estamos llegando al final de esta dictadura, que será en pocos días”. A su juicio, Juan Guaidó “está haciendo las cosas muy bien, no está cometiendo errores, está apegado a la Constitución”, y añade que “a Maduro hay que llamarle ex presidente porque ya no es presidente, es un usurpador”.

El teniente Delgado mantiene el contacto con compañeros del ejército venezolano en activo. Cuenta que hay muchos oficiales que están en contra del gobierno actual, pero que tienen “mucho miedo porque cada vez que tratan de hacer una reunión para sacar a Maduro del poder, siempre le llega la información a ellos”. La imagen que da la cúpula militar venezolana de respaldo a Maduro es falsa, según Delgado, quien opina que unos cuantos de los militares que salieron en apoyo al líder chavista “lo hicieron obligados, porque les jalaron de las orejas”.