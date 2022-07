Más de 800 millones de personas sufren hambre en el mundo como consecuencia de la pandemia

Cerca de 828 millones de personas sufrían hambre en el mundo debido a los efectos de la pandemia y la crisis climática a finales de 2021, según las estimaciones de cinco agencias de la ONU que han advertido este miércoles de que, si la situación perdura, no se alcanzará el objetivo de eliminar el hambre en 2030.



El informe anual sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, en el que aún no se ven reflejados los nocivos efectos de la guerra en Ucrania, subraya que la pandemia, en particular, ha mostrado "la fragilidad de los sistemas agroalimentarios y las desigualdades".



Desde el inicio de la crisis sanitaria, a finales de 2019, la cifra de personas sin acceso a los alimentos aumentó en 150 millones, mientras que el incremento fue de 46 millones en el último año.