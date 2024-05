Polémica sesión de control al Gobierno en la que la vicepresidenta Díaz a mandado "a la mierda" a Feijóo

El presidente del Gobierno ha vuelto a usar la máxima de que "una buena defensa es un buen ataque" y no ha respondido a las preguntas del líder de la oposición solo ha acusado al PP de utilizar "el fango, la máquina del fango para ocultar los éxitos de este país".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "haga lo que debe hacer y acabe con esto" porque "la Moncloa está investigada por corrupción", en alusión a la investigación contra su mujer, Begoña Gómez.



En la sesión de control al Gobierno, Feijóo ha acusado al jefe del Ejecutivo de haber mentido a los españoles un día después de que se conociese que su esposa fue tratada como investigada en el juzgado que abrió diligencias en su contra desde el inicio del caso y antes de que Sánchez reflexionase durante cinco días sobre su continuidad en el cargo.





"Usted lo sabía todo y lo tapó", "no se fue a reflexionar, se fue a preparar su defensa", ha exclamado el líder de la oposición, que también ha denunciado el caso Koldo y ha hablado de amaños en contratos públicos.



El jefe del Ejecutivo le ha replicado: "Usted podrá seguir chapoteando en el fango que nosotros vamos a seguir gobernando". Además, ha vuelto a sostener que PP y Vox hacen eso para quebrarle "con su fango" y les ha dicho que "van listos, van listos".

Sánchez vaticina que va a ganar el 9 de junio

También ha sostenido Sánchez que Feijóo y Vox emplean la "máquina del fango" para tapar tanto los éxitos del Gobierno como sus "gobiernos de la vergüenza" que pretenden exportar a Europa, y dirigiéndose al líder del PP ha espetado: "A usted y a sus socios de la ultraderecha, el 9 de junio volverán a perder las elecciones".



El líder del PP, que en el hemiciclo no ha explicitado la petición de elecciones generales que ha hecho los últimos días, ha vuelto a exigir que Sánchez dé explicaciones por la investigación por corrupción y tráfico de influencias que "afecta a la Moncloa".



Además, ha repasado novedades como la queja del juez del caso de Begoña Gómez por injerencias de la Fiscalía, la investigación de la Fiscalía Europea en lo tocante a fondos europeos o informaciones en prensa sobre nuevas actividades de la mujer del presidente.



Feijóo ha recordado que Sánchez no le contestó en el Congreso cuando le preguntó si su mujer estaba investigada, le ha preguntado si la Audiencia Nacional, los juzgados o la Fiscalía de la Unión Europea son fango y ha exigido al líder del PSOE que no use al pueblo argentino, al israelí o a la "noble causa" del pueblo palestino como excusas para no dar explicaciones.

Sin responder a las preguntas

El presidente del Gobierno, por su parte, no ha dado respuesta a las preguntas de Feijóo y ha optado por cuestionar la estrategia del líder de la oposición, sobre el que ha recordado que venía a no insultar y ha ironizado: "Para lo que ha quedado".



"Hazte Oír, el de la motosierra (en alusión al presidente argentino, Javier Milei), Manos Limpias, Netanyahu; toda la ultraderecha diseñando la política de oposición del PP. Fango, fango y más fango, señor Feijóo; le preguntan por la economía, fango por las elecciones en Cataluña: fango, (...) por el reconocimiento del Estado de Palestina, más fango por parte del PP", ha exclamado Sánchez.



Además, le ha preguntado a Feijóo qué opinión tiene de la foto que este martes se hizo el líder de Vox, Santiago Abascal, con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para, en su opinión, animarle a continuar con los bombardeos en Gaza y en Rafah.



"Este es un Gobierno libre que defiende la paz y la legalidad internacional y ustedes son esclavos de sus pactos con la ultraderecha", ha recalcado Sánchez.

