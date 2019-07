Iglesias hace nueva oferta para salvar la investidura: renuncia a Trabajo y pide políticas de empleo

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha lanzado desde la tribuna del Congreso de los Diputados una última oferta al PSOE para conformar un Gobierno de coalición y ha anunciado su disposición a renunciar al Ministerio de Trabajo si, a cambio, su formación ostenta las competencias sobre políticas activas de empleo.

Iglesias ha anunciado esta oferta de última hora durante su turno de intervención en la segunda sesión del debate de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, a quien se ha podido ver negar con la cabeza desde su escaño al escuchar la propuesta.

Pese al duro discurso que había pronunciado antes el jefe del Ejecutivo en funciones --que ha acusado a Unidas Podemos de olvidarse del programa y centrar el problema en el reparto de sillones--, Iglesias ha sorprendido con una nueva oferta que, según ha asegurado, le ha sugerido "alguien muy relevante, una autoridad moral" del PSOE.

La última opción que Iglesias ha puesto sobre la mesa implica la renuncia por parte de Unidas Podemos al Ministerio de Trabajo, desde el que querían subir el salario mínimo interprofesional y derogar la reforma laboral del PP, a cambio de ostentar competencias sobre políticas activas de empleo.

Si nada cambia en el último momento, los diputados del grupo confederal se abstendrán en la votación como un nuevo gesto para intentar llegar a un acuerdo y "ser capaces de hacer en los próximos días" lo que no han podido en los tres meses que han transcurrido desde las elecciones generales. "Negociar un Gobierno con respeto hacia el socio", ha resumido Iglesias.

A su juicio, el acuerdo no ha sido posible porque es "muy difícil" negociar en 48 horas lo que "no se ha querido negociar en 80 días", fiándolo todo a un pacto "a contra reloj" y con la vista puesta en los medios de comunicación. "Las cosas no se hacen así", ha reprochado.