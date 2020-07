Iglesias avisa a Felipe VI de que su legitimidad se fundamenta en la filiación

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha avisado este viernes de que las presuntas irregularidades de Juan Carlos I han puesto "en cuestión" a la monarquía como institución, y ha afirmado que aunque el Rey Felipe VI fue "sensato y prudente" cuando renunció a la herencia de su padre, no puede olvidar que la legitimidad de la corona se fundamenta en la filiación.

"Hay un elemento que también está encima de la mesa: el actual jefe del Estado fue sensato y prudente cuando dijo que renunciaba a la herencia, pero a nadie se le puede olvidar que la monarquía es una institución cuya legitimidad se fundamenta en la filiación, y esto es así", ha señalado.

Así lo ha asegurado durante la comparecencia ante los medios que ha ofrecido en Durango (Vizcaya) tras reunirse con la candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, en la señalado que los "escándalos" que afectan al Rey emérito han puesto en cuestión, no solo su figura, sino la institución monarquía en su conjunto, que se basa en la filiación, y que ahora mismo representa su hijo Felipe VI.

"Decir esto así es simplemente decir la realidad. Estamos hablando de una situación que genera alarma en muchos ciudadanos y sensación de injusticia y que el Gobierno no puede ignorar", ha apostillado.

Asimismo, ha celebrado que hay un "antes y un después" en la postura manifestada por el presidente Pedro Sánchez sobre las presuntas irregularidades de Juan Carlos I ya que, a su juicio, "no hay precedentes de que un secretario general del PSOE y mucho menos un presidente del Gobierno fuera tan claro y tan específico" respecto al Rey emérito.

Por todo ello, Iglesias ha defendido que el Gobierno "no puede ignorar" el debate que cada vez crece más en la sociedad "sobre si la monarquía es útil para la democracia". "Ignorar ese debate es absurdo. El Gobierno español no lo puede ignorar. Es algo de lo que va a haber que hablar", ha asegurado, al igual que ha puesto de manifiesto en un texto que ha publicado este viernes en las redes sociales.

"SOMOS REPUBLICANOS, PERO RESPETAMOS LA LEY"

El líder de Podemos ha admitido que en su formación son conscientes de que "los instrumentos jurídicos" y la "correlación de fuerzas" son los que son, y hacen difícil que se puedan producir cambios en el modelo de Estado, pero ha avisado de que eso no impide que se pueda debatir al respecto.

"Somos republicanos, pero respetamos que en la legislación actual y el momento actual, nuestra forma de Estado es la que es, pero en el Gobierno no vamos a ignorar ese debate, porque los debates son buenos para la democracia", ha apostillado.

Así, ha destacado el hecho de que "cada vez haya más ciudadanos que no aceptan los privilegios, la impunidad y la corrupción", y que "no aceptan que de determinados temas no se pueda hablar". "Eso habla bien de nuestra democracia, de un pueblo que está dispuesto a discutir de todas las cosas", ha ensalzado.

En este sentido, ha insistido en que "el Gobierno tiene que respetar la ley y las normas", aunque no todas les convenzan, y aunque aspiren a cambiar algunas, pero al mismo tiempo ser "enormemente sensibles".