El escalofriante vídeo de los terroristas de Barcelona: "Esto va a explotar en las cabezas de vuestros hijos"

Se trata de una grabación anterior a la explosión producida en esta casa de Alcanar la noche del 16 de agosto de 2017, en la que fallecieron el imán de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty, en torno al cual supuestamente se formó la célula yihadista, y otro terrorista, según la Fiscalía.

En las imágenes se ve cómo preparan los explosivos y lanzan proclamas como "Esto va dirigido a los enemigos de dios", "Aquí os esperamos", "Dios nos prometió el paraíso y a vosotros el infierno" y "Esto va a explotar sobre las cabezas de vuestras mujeres y vuestros hijos".

Mientras hablan, el vídeo les muestra rellenando cilindros con material explosivo y colocando cables. También enseña una habitación contigua en la que el material explosivo se ha dejado a secar en el suelo. "Esto hermanos no cuesta nada de hacer. Sólo se necesita creer en Dios y tener un odio exagerado. Esto de presupuesto no supera los 15 euros, entre los 15 y los 20. Y hace mucho daño", dicen entre risas. Houli interviene en español: "Esto es una granada de mano improvisada pero que hace su trabajo . El presupuesto de cada una no sé cuánto es porque todo lo he traído de mi trabajo con bolsas. Y lo he trabajado delante de vuestros aliados y veían que yo los hacía. Con vuestro dinero se prepara para mataros", dice.

Un último vídeo muestra al terrorista de Las Ramblas con un cinturón bomba. "Hace bum, dice con una sonrisa. El acusado Houli se suma. "Hace bum. Estaría bien metralla. ¿Te queda bien, eh?".