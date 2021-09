Casado ofrece a Sánchez renovar el CGPJ el próximo lunes siempre y cuando se haga "cumplir la Constitución"

El curso político arranca con un asunto encima de la mesa que durante el pasado año marcó la actualidad política en nuestro país. La renovación del CGPJ sigue siendo un asunto respecto al que el Gobierno y la oposición no se ponen de acuerdo, provocando que hayan pasado más de 1.000 días desde que el órgano de los jueces tuviera que ser renovado.

El PP supedita a que se cumplan las recomendaciones europeas sobre la reforma en el sistema de elección de los doce vocales de procedencia judicial, algo que también apoya Ciudadanos y tres de las principales asociaciones judiciales que esta misma semana se han vuelto a dirigir a Bruselas.

Este viernes, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha retado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pactar el próximo lunes la renovación del CGPJ coincidiendo con la apertura del curso judicial. En este sentido, el líder de los populares ha avisado a Moncloa que "la única condición" es que lo jueces elijan a los jueces.

"La pelota está en su tejado: el mismo lunes, en la apertura del curso judicial, podemos pactar la renovación de los órganos constitucionales si el PSOE cumple con lo que dice la Constitución, con lo que piden los jueces y con lo que exige Europa. No es mucho pedir", ha señalado Pablo Casado durante un acto del Partido Popular en Andalucía.

En este sentido, Casado ha mostrado su preocupación por no saber cuál es el problema que tiene el Partido Socialista para no realizar la renovación en estos términos, explicando que "es falso" que el Partido Popular esté bloqueando la renovación: "Me da igual lo que hicieran en el pasado el PSOE y el PP, yo estoy aquí para defender mis principios, mis compromisos con los afiliados que me eligieron y mi programa electoral y no tengo por qué traicionarlos porque un Gobierno haga una campaña de presión mintiendo".

El líder de los populares también ha subrayado que no existe ningún problema en que sean los jueces los que elijan a los jueces, reiterando que el Tribunal Supremo ha dicho que este proceso es legal.

Ante este contexto, Casado ha explicado que Sánchez rechaza su propuesta porque "quiere mandar sobre los jueces", mientras que el partido de la calle Génova quiere conseguir con esta renovación no interferir en la independencia judicial. Por ello, el líder de la oposición ha querido pedir al presidente del Gobierno que cumpla las palabras que pronunció antes de llegar al Palacio de la Moncloa, en las que reiteró su compromiso por "primar por la independencia judicial siempre".

Por último, Pablo Casado ha cerrado la puerta a una posible negociación con el Partido Socialista que permita acercar posturas a ambas formaciones, ya que según ha subrayado el Partido Popular no se va "a mover de su sitio" porque está en el sitio adecuado y "en buena compañía, con los jueces, con los estándares europeos y con la Constitución".

Estas declaraciones se producen horas después de que la ministra de Justicia Pilar Llop mostrase su preocupación ante los portavoces de Justicia de los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado. Para Llop lo principal es abordar la renovación lo antes posibles para cumplir con el mandato constitucional y una vez el CGPJ "eche a andar" poder debatir ciertas reformas de cara al futuro. Entre algunas de las principales reformas que se plantean en el ala socialista está la de evitar una situación de bloqueo como la que vive el órgano de los jueces en la actualidad.