La borrasca Filomena colapsa el centro de España y deja una nevada histórica en la ciudad de Madrid

Las históricas nevadas que deja la borrasca Filomena en buena parte de España han provocado, además de numerosos cortes de carreteras, cancelaciones y retrasos en los trenes y suspensiones de vuelos y enlaces marítimos, el cierre del aeropuerto de Madrid y el cierre en varios tramos de las autovías de circunvalación de la capital. Provocando ciertos problemas en algunos puntos de la M-30 y de la M-40.

La Unidad Militar de Emergencia (UME) ha desplegado 98 militares y 48 vehículos en la operación para colaborar esta madrugada en el rescate de los conductores y personas atrapadas en sus vehículos en la comunidad de Madrid a causa de la nieve. Según fuentes del Ministerio de Defensa y de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, los efectivos militares se han enviado a las carreteras A5, en los ejes de Móstoles y Alcorcón; a la A3, en la zona de Rivas Vaciamadrid y Arganda, y a la A-4, en Aranjuez y Ciempozuelos. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha señalado a primera hora de este sábado que, aunque en algunos puntos de la Comunidad de Madrid "se está avanzando y liberando vehículos", queda todavía "mucho trabajo por delante".

Todos los túneles urbanos de la capital permanecen cerrados por la acumulación de nieve, el Ayuntamiento ha informado de la anulación de los parquímetros y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha avisado de que será necesario el uso de cadenas para poder circular por la capital de España. Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha insistido en que no se use el vehículo para circular por la región "salvo que sea estrictamente indispensable".

Supensión de la actividad en Barajas

Madrid es una de las comunidades más afectadas por los efectos de la borrasca, que ha dejado cantidades de nieve poco habituales. Aena ha decidido paralizar desde este viernes las operaciones en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas debido a las malas condiciones de las pistas y de visibilidad y después de que se comenzara a aplicar el procedimiento de desvío de vuelos a otros puntos de la península.

El Metro, por su parte, ha funcionado sin apenas incidencias y se espera que la línea 8, que une Nuevos Ministerios con el aeropuerto, permanezca abierta y en servicio permanente para garantizar el traslado de viajeros. Desde Cibeles han recomendado este medio de transporte como el único seguro para poder conectar Barajas con el centro de la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid ha suspendido para este sábado el servicio de autobuses urbanos de la EMT debido a la gran nevada caída en las últimas horas sobre las calles de la capital.

Una situación meteorológica adversa que ha llevado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a pedir a los ciudadanos que no salgan a la calle, con una situación que "no es buena" debido a la acumulación de nieve y la formación de placas de hielo. Martínez-Almeida ha vaticinado una noche "muy larga y complicada" en la capital por la nieve así como un día "muy largo" este sábado por lo que ha pedido cautela a los madrileños "no solo para coger el coche sino para desplazarse por las aceras".

La Aemet mantendrá de cara a este sábado las alertas roja y naranja ante el temporal de nieve, ya que habrá nevadas generalizadas en toda la región que pueden acumular entre 10 y 15 centímetros, junto a heladas generalizadas.

Situación muy complicada en diversos puntos del país

A lo largo de toda la geografía española se han repetido los cortes de carreteras, los llamamientos de las autoridades a evitar desplazamientos innecesarios y la suspensión de numerosas actividades, entre ellas las deportivas.

En Castilla-La Mancha, una de las regiones más afectadas por las nevadas, se encuentran cortadas más de un centenar de carreteras tanto de la red principal como de la secundaria, y cinco están cerradas totalmente en la secundaria, cuatro en la provincia de Ciudad Real y otra en Toledo, en cuya capital ha ido necesario el uso de cadenas en el casco urbano. La capital toledana ha pedido ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para volver a poner en marcha el transporte urbano, prácticamente paralizado por la nevada.

Todas las carreteras de la provincia de Guadalajara tienen restringido el tráfico de vehículos pesados debido al riesgo que representa la acumulación de nieve, lo que ha supuesto que más de 1.300 camiones se encuentren estacionados en las zonas habilitadas para ello en distintos puntos de la provincia.

Situación también complicada en Castilla y León. El subdelegado del Gobierno en Ávila, Arturo Barral, ha solicitado la activación del protocolo para atender a los 150 transportistas que se encuentran esta noche atrapados en la localidad abulense de Arévalo. Según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla y León, Barral ha planteado esta solicitud, tras comenzar a embolsar camiones a la altura del kilómetro 124.000 de la A-6, en este municipio del norte del la provincia de Ávila, habiéndose alcanzado el 27 por ciento de la capacidad del aparcamiento.

En Andalucía se han producido cortes de carretera por nieve y hielo y un padre y su hijo menor de edad han sido trasladados al hospital Punta Europa de Algeciras (Cádiz) tras sufrir heridas de consideración al caerse sobre ellos un muro. El número de incidencias relacionadas con las lluvias y la nieve registradas por Emergencias 112 Andalucía ha ascendido a 292 a lo largo de la jornada de hoy viernes 8 de enero, según informa el servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.

Además, se ha suspendido el tráfico de camiones en Jaén en sentido Madrid por el temporal y ha condicionado la apertura de la estación de Sierra Nevada, que ofrece solo cuatro kilómetros esquiables por las fuertes rachas de viento.

En Aragón, en la provincia de Teruel se han suspendido las clases en 13 colegios y el mercadillo ambulante del sábado; mientras el Ayuntamiento de Teruel ha ofrecido alojamiento a las personas sin hogar el albergue de transeúntes. En La Rioja se encuentran cerrados los puertos de Montenegro y Peña Hincada, en Viniegra y Ortigosa, en el Camero Nuevo y son necesarias las cadenas en La Rasa y Sancho Leza, en Muro y Laguna, en el Camero Viejo.

En Asturias, la Aemet ha informado del riesgo de aludes en los Picos de Europa, que será más intensos en el fin de semana y pueden provocar avalanchas con el peligro para personas y vehículos. En Cantabria se encuentran cerrados tres puertos por la nieve: Lunada (CA-643), Estacas de Trueba (CA-631) y La Sía (CA-665).

En Cataluña, el Govern ha pedido restringir al máximo la movilidad durante el fin de semana y que no se salga de casa si no es "indispensable e inaplazable", ante la previsión de un temporal "severo" de nieve, viento y mala mar, por el que se prohibirá la circulación de camiones de más de 7,5 toneladas.

En Canarias, el temporal de precipitaciones y viento ha provocado el cierre de carreteras de acceso al Teide por la Orotava y La Esperanza; asimismo el desprendimiento de rocas y tierra ha dejado en los últimos días un centenar de incidencias en la isla de Gran Canaria y en las últimas horas ha provocado el cierre de tres carreteras.

El transporte, el gran perjudicado de la borrasca Filomena

Las fuertes nevadas y la acumulación "excesiva" de nieve a lo largo de la línea de Alta Velocidad Madrid-Cuenca-Valencia ha obligado a Renfe a suprimir los cuatro últimos servicios de este viernes. Renfe ha establecido además limitaciones de velocidad en las líneas de alta velocidad que unen Madrid con Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante y Barcelona, por la borrasca Filomena, lo que puede llevar a demoras superiores a los quince minutos, según ha informado la operadora en Twitter.

En este sentido, Renfe ha suspendido el servicio de Alta Velocidad de todas las relaciones que unen Madrid con la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, desde la apertura de mañana hasta las 12:00 horas, por las fuertes nevadas y la acumulación de nieve a lo largo de la línea. Fuentes de la operadora han informado de que ha bloqueado la venta de billetes de las líneas que unen Madrid con Alicante, Valencia, Castellón, Murcia, y Cartagena.

También la situación es complicada en el sur de la península. En el Estrecho, donde hay aviso naranja por fuerte oleaje, han quedado suspendidas las salidas de barcos entre los puertos de Ceuta y Algeciras (Cádiz) debido a las fuertes rachas de viento en la zona, que superan los 35 kilómetros por hora, y solo realiza el servicio un buque de Balearia al estar mejor adaptado a las condiciones meteorológicas adversas.

Gran despliegue ante una situación insólita

Ante el anuncio de nevadas más intensas en las próximas horas las autoridades tanto locales, como autonómicas y estatales han dispuesto dispositivos especiales con quitanieves, toneladas de sal y servicios de emergencias y rescate. El Ministerio de Transportes ha dispuesto 1.305 máquinas quitanieves y 221.508 toneladas de fundentes para hacer frente a las nevadas en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Madrid y Región de Murcia.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha asegurado que hay "suficientes medios" y además "han funcionado". "No nos ha pillado por sorpresa, estaban claras las previsiones y yo diría que se ha montado el dispositivo más importante de la historia en este sentido", ha incidido en declaraciones a Antena 3. Ábalos ha insistido en que se eviten los desplazamientos innecesarios.

La situación continuará durante toda la jornada de sábado

Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Valencia estarán en aviso rojo (riesgo extremo) por nevadas este sábado y en amarillo (riesgo importante) se encontrarán Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Navarra, País Vasco y La Rioja y se producirán avisos por precipitaciones, viento, fenómenos costeros y bajas temperaturas en toda España.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, habrá cielos nubosos en todo el país, con precipitaciones, que serán localmente más fuertes y abundantes en el sur de Andalucía, norte del área mediterránea, en el entorno de los sistemas Central e Ibérico y las Canarias montañosas.