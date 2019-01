Venta de humo en el Ministerio de Justicia

No sólo de Memoria Histórica vive el Ministerio de Justicia de Dolores Delgado. O no debería, aunque es la sensación que da. Pocas notas de prensa recibimos de otros asuntos. Y las ruedas de prensa de la Ministra brillan por su ausencia. “Ligeramente hartos” están varios operadores jurídicos por la actuación y gestión de su departamento: jueces, fiscales y también los letrados de la Administración de Justicia, los secretarios judiciales de toda la vida.

Están cansados de reuniones en las que no se consigue nada y estudian nuevas movilizaciones. Movilizaciones de las que algo sabe Dolores Delgado porque fue a la huelga contra Rafael Catalá, en mayo del año pasado, al igual que también sabe su Secretario General, Antonio Viejo, que, como juez decano de Madrid se manifestó contra el anterior Ministro de Justicia.

La decepción es generalizada. No se hace nada, cuentan a COPE varios portavoces de las asociaciones. “Da la impresión de que quieren salvar la campaña electoral”, manifiesta a COPE Raimundo Prado, Portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV). “Puro marketing”. No se creen nada e incluso están “mosqueados”, nos dice Celso Rodríguez, portavoz de la APM.

Para Cristina Dexeus, portavoz de la Asociación de Fiscales, “es fácil hacer ofertas, y si no salen, si no se aprueban los Presupuestos, es por la voluntad de los partidos políticos”. Son trucos, explicaciones políticas para salir al paso, dice Dexeus. Y se refieren jueces y fiscales a la oferta de plazas. Trescientas, las que ya tenían pactadas con Rafael Catalá y que mantenía Dolores Delgado en las distintas reuniones.

Con la publicación de los Presupuestos resulta que son 100, aunque la propia Ministra llamó a los portavoces y les dijo que fue un error de transcripción, que eran 500. Celso Rodríguez, de la APM, le parece una “reacción improvisada”. Raimundo Prado, de la AJFV, manifiesta que “un dato así no se le olvida a nadie, tenían que haberlo anunciado en la reunión”. Ayer por la tarde el Ministerio de Justicia anunciaba las 500 plazas para 2019.

Los letrados judiciales hablan de “desidia y desinterés”. Rafael Lara, Presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), señala que hay muy buenas palabras, pero nada más. “Sólo transmiten lo que ya conseguimos con Catalá, pero no hay más. Nos ofrecen lo que ya tenemos”. Dice Lara que con el anterior Ministro, al menos, había diálogo. Ahora sólo buenas palabras. Y se queja de que la Ministra no asiste a ninguna reunión.

Ya se sabe que la Justicia no da votos, ni los quita. Y según las asociaciones de jueces y fiscales no “sólo no es una prioridad sino que parece un estorbo”, aseguran en una nota conjunta. Y añaden que “una Justicia independiente y dotada de medios no interesa a ningún partido político”.

Nunca hay dinero, se quejan también los letrados judiciales. En un desayuno informativo hace unos meses, Dolores Delgado dijo que dependían de “la guita y el parné” del Ministerio de Hacienda. Para muchos de ellos “el Ministerio de Justicia vende humo”.