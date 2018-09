¿Fue un error nombrar a Dolores Delgado ministra de Justicia?

El nombramiento de Dolores Delgado como Ministra de Justicia sorprendió a propios y extraños. Nadie se lo imaginaba. O casi nadie. Y en estos días el mundo jurídico y judicial se pregunta si no fue un error de Pedro Sánchez. Fuentes jurídicas consultadas por COPE sostienen que le falta experiencia política para sobrevivir en ese mundo. Es una buena fiscal, pero hay que tener cintura para aguantar la vida política, sobre todo, cuando no perteneces a ella, señalan. Y se preguntan si podrá soportar toda esta tensión. “Pueden aparecer más cosas”, comentan.

Estas fuentes ven a la Ministra de Justicia nerviosa. Cualquiera lo nota. No es para menos. “ Es una mujer emotiva, y se ve que lo está pasando mal”. Lo demostró el martes en el desayuno informativo del Club Siglo XXI, donde dijo que estaba dolida, enfadada e indignada. Y por la tarde en el Senado, donde fue reprobada , estaba muy nerviosa. Aunque sus compañeros de partido han salido en su apoyo, en la imagen de la sesión de control al Gobierno, en el Congreso, la vimos sola. En el desayuno del martes sólo la acompañaron la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el magistrado del TC y ex Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el juez del caso Gürtel y amigo de Garzón, José Ricardo de Prada. Se notó la ausencia de sus amigos, los jueces Fernando Andreu y Santiago Pedraz, y de sus compañeros, los fiscales de la Audiencia Nacional.

Jueces y fiscales son prudentes y no se meten en el asunto de pedir la dimisión de Dolores Delgado, como hacen los políticos. Separan los poderes. Consideran que este caso es un asunto político y si hay una mala gestión no tendrán problema en pedirla. Para empezar quieren hablar con ella, quieren hablar con el Ministerio, quieren ocupar el tiempo y el diálogo en la Administración de Justicia, no en la Política. Y diálogo apenas ha habido. Tienen que tratar asuntos de la Justicia que están pendientes y no dedicarse a las grabaciones. Gustar no han gustado, “no son afortunadas, son de puro cotilleo”, y en público no quieren entrar en ello. Lo que sí nos dicen las fuentes jurídicas consultadas es que el problema de Dolores Delgado es Baltasar Garzón y las “amistades peligrosas” del juez inhabilitado. ¿No lo sabía Pedro Sánchez?