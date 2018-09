Jueces y fiscales aseguran que “lo mejor que puede hacer Dolores Delgado es irse"

Oficialmente nadie habla de dimisión, pero a título personal lo hace todo el mundo. “La situación es insostenible y lo mejor que puede hacer Dolores Delgado es irse”. Esto en privado. Es un asunto feo, desagradable, delicado, demoledor y preocupante, que no deja en buen lugar ni a Dolores Delgado ni a la Justicia. Así lo dicen a COPE jueces, fiscales y letrados judiciales de varios tribunales. Pero quieren separar lo que corresponde a la Política de lo que corresponde a la Justicia. Nos encontramos ante unas conversaciones “tabernarias”, “desafortunadas”, dicen las fuentes consultadas, y los políticos, el Gobierno, han puesto el listón moral tan alto que “parece que este caso no lo supera”. Una Ministra así es un peligro, nos dice algún juez.

Las fuentes consultadas por COPE no quieren entrar, de forma oficial, en el debate de la dimisión. La pedirían en base a su gestión. Les parece “lamentable” el nivel, son “ puros cotilleos” que van a restar credibilidad a Dolores Delgado, aunque, insisten, esto “no tiene nada que ver con la Administración de Justicia. Y no debería afectar”. Mientras nos ocupamos de estas grabaciones, “ no lo hacemos de lo necesario e importante”, nos dicen jueces y fiscales.” No hacemos país y nos embarramos en el lodazal”. Algunas de las fuentes consultadas consideran que Dolores Delgado es un instrumento y la están utilizando. Lo peor de todos esto no es el cotilleo, sino “la información que se haya podido dar en este tipo de encuentros”. Y lo más llamativo para muchos es la relación de Garzón, considerado entonces como un juez estrella, con Villarejo.

Fuentes de la Audiencia Nacional, a quienes no han extrañado en absoluto los comentarios de la Ministra de Justicia, señalan que lo único que tienen claro es que Dolores Delgado tiene muy difícil la vuelta a este tribunal.

Desde la Política ya han pedido su dimisión, el PP y Pablo Iglesias, socio de Pedro Sánchez. Para el Grupo Parlamentario Popular está desacreditada, deslegitimada. No es bueno que siga al frente del Ministerio. Esta situación favorece el habitual discurso de PODEMOS y de los independentistas sobre la Justicia, lamentan las fuentes populares a COPE. Hoy, hemos visto a Dolores Delgado sola, sin apoyos del Gobierno en la sesión de control. Y esa imagen dice mucho. Puede que lo diga todo.