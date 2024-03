Zapico respalda las alegaciones del Principado al decreto sobre la eólica marina: "Era lo hablado"

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, ha mostrado este martes su respaldo a las alegaciones que ha presentado el Gobierno asturiano, a través de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, al decreto por el que se regula la producción de energía eléctrica en instalaciones ubicadas en el mar.

"Me parecen oportunas, políticamente necesarias y además era lo hablado", ha dicho Zapico sobre las alegaciones presentadas por Asturias. "Yo estoy con los pescadores de Asturias, que me parece un sector estratégico y vital en nuestra economía, que es un modelo además artesano y sostenible", ha subrayado.

Así, Zapico ha comentado que todo aquello que pueda poner en riesgo una actividad como la pesquera, tiene que hacer que el Gobierno asturiano reaccione con las alegaciones mencionadas.

A pesar de esas alegaciones confirmadas por la Consejería de Medio Rural este lunes, la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, había dicho en la Junta General del Principado, durante una comparecencia parlamentaria, que el Principado no había considerado hacer ninguna alegación porque estaba de acuerdo con el decreto en cuestión.

Zapico ha sido preguntado este martes sobre si creía que Roqueñí no apoyaba al sector pesquero. El dirigente asturiano ha respondido que él no iba a entrar en sus declaraciones concretas porque no las conocía en detalle.

"Yo creo que quien tiene que hacer una defensa del sector pesquero asturiano, en lo concreto, es el consejero de Medio Rural, y en lo global es el conjunto del gobierno, y yo creo que en ese sentido no hay ninguna duda que el gobierno de Asturias está con su sector pesquero", ha apuntado.