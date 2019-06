Zapatero se defiende de la querella de VOX: "No merece calificación"

José Luis Rodríguez Zapatero se ha pronunciado sobre la querella presentada por VOX y ha asegurado que esta "no merece calificación". "Pusimos todo el compromiso en la defensa de los valores democráticos", se ha querido defender. "Era una tarea dura, difícil, en la que me empleé... en la que pusimos todo el compromiso en la defensa de los valores democráticos y, sinceramente, estas reacciones no merecen calificación", ha señalado el exjefe del Ejecutivo.

Este mismo jueves, Abascal había comparecido ante los medios de comunicación en la Cámara Baja después de que su formación formalizara la presentación de esta querella y en la que no ha querido responder a preguntas sobre otros asuntos dada la "importancia" de la acción judicial emprendida contra el expresidente.

En concreto, Vox acusa a Zapatero de colaboración con banda terrorista, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir los delitos, por supuestamente haber alertado de detenciones de etarras en Francia durante la negociación que su Gobierno mantuvo con la banda terrorista, según las actas de la organización terrorista, a las que tuvo acceso Europa Press.

Según la documentación que obra en poder de la Audiencia Nacional, Zapatero reveló al mediador con la banda terrorista que Francia tenía previsto dar un golpe importante a ETA tras la detención de Ramón Sagarzazu a finales de mayo de 2005. Este mediador, según la documentación incautada en Francia, se citaba con el entonces jefe del Ejecutivo, quien además le pidió que la relación entre la "Organización" y él solo se produjera por esa vía y "con total discreción".