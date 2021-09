Una invitada aboga por "matar" a los de Vox y la reacción de Rufián indigna a las redes

Gabriel Rufián dio el salto hace menos de un año YouTube. La plataforma de vídeos en streaming ha acogido el canal del portavoz adjunto de ERC en el Congreso de los Diputadosentrevista a diversos personajes para darles voz. La última ha sido la polémica youtuber Etsy Quesada, más conocida como 'Soy una Pringada'. Una entrevista que no ha sido pasada por alto y que ha dejado muchos titulares y ataques por parte de la joven.





Sin embargo, uno de los momentos más polémicos fue al hablar de Vox. "Deberíamos atacar de vuelta. Deberíamos comprar armas, cócteles molotov y pum", fueron las palabras que pronunció la youtuber al hablar de la formación verde. Sin embargo, sus declaraciones no se quedaron ahí ya que, a continuación, Rufián le preguntó: "¿Qué hay que hacer con Vox?".

La respuesta de la joven ni tan siquiera sorprendió al portavoz de ERC en la Cámara Baja, quien no se inmutó al escuchar la polémica respuesta: "Matar".

"¿Está mal matar? Sí. A veces no. O matamos o nos matan a nosotros", continuó la youtuber. Unas palabras que, como no podía ser de otra manera, no han quedado exentas de polémica y han sido decenas de personas las que han cargado contra ella.





Las críticas de Twitter por las polémicas declaraciones de Quesada

"Un rato antes aseguraba que Otegi era "el mejor hombre del mundo". En fin, se retrata sola", ha criticado el exdiputado de Ciudadanos en Valencia y actual director de la Oficina del Español en la Comunidad de Madrid, Toni Cantó.

Tampoco miembros de Vox han podido evitar salir en defensa de su formación y, por ende, estallar contra sus polémicas declaraciones. "Mientras unos tratamos de salvar vidas, otros no paran de estar en 1931 y en su proyecto de matar. Una lanza la barbaridad y Gabriel Rufián incita, permite y ríe la gracia. ¿A quién vas a matar tú, Superman?", ha respondido Víctor Sánchez del Real, diputado de la formación verde.

"Los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas", ha apuntado un popular usuario de la red social del parajito azul.

"Parece que la señorita Quesada quedaría bien guapa en una denuncia por odio en la Fiscalía General" o "¿En qué estás pensando Rufián? ¿Y esa sonrisa?" han sido otras de las respuestas que también ha recibido el fragmento del vídeo.

Bueno, parece que la señorita Quesada quedaría bien guapa en una denuncia por odio en @fiscal_es — Fran (@fraorhi) September 3, 2021





