El xenófobo y clasista mensaje de una alto cargo de Izquierda Unida en Valencia humillando a una inmigrante

El mensaje xenófobo y clasista de una alto cargo de Esquerra Unida en la Comunidad Valenciana ha indignado en las redes sociales, por la humillación que supone hacia una trabajadora inmigrante.

Según explica la propia Aurora Mora, que se define en su propio twitter como jefa de Gabinete de la Conselleria de Participación de la Comunidad Valenciana y dircom de Esquerra Unida, lo sucedido fue así:

Nou cas de discriminació lingüística a València: a la 'Tasca El Botijo' (c/Sant Miquel, 14) m'han dit que sóc una maleducada per demanar un café sol amb sacarina i una torrada de pernil dolç. I damunt, es neguen a donar-nos el llibre de reclamacions. pic.twitter.com/b0jc4phk51 — Aurora Mora���� (@aurora_mora) September 8, 2019

"Nuevo caso de discriminación lingüística en Valencia, en la Tasca El Botijo me han dich que soy una maleducada por pedir un café solo con sacarina y una tostada de jamón cocido. Y encima, se niegan a darnos el libro de reclamaciones", dice el primer mensaje de Aurora Mora.

Què raro �� jo he anat moltes vegades i mai he tingut problemes. De fet tinc amics valencianoparlants que han treballat allí enguany �� — Mertxe Vlc (@Mertxe_Vlc) September 8, 2019

"Qué raro, yo he ido muchas veces y nunca he tenido problemas", responde esta chica. "De hecho tengo amigos valencianohablantes que han trabajado allí este año".

La cambrera m'ha dit: "No soy valenciana, soy argentina". I jo li he contestat que s'ensenye el valencià. — Aurora Mora���� (@aurora_mora) September 8, 2019

A lo que Aurora Mora responde así: "La camarera me ha dicho: 'No soy valenciana, soy argentina'. Y yo le he contestado que aprenda valenciano".

La actitud xenófoba de la dircom de Esquerra Unida ha despertado rechazo en las redes que han criticado su comportamiento.

Que alguien de @iunida no solamente utilice un discurso equivalente al “pues vete a tu país” sino que además se jacte en redes sociales de ello, demuestra hasta que punto la izquierda ha pérdido totalmente el norte de las reivindicaciones de clase por las mierdas identitarias. — Monsieur Blanc (@imonsieurblanc) September 8, 2019

Te lo digo en valencià: xenòfoba — El Doctor Zaius (@El_Doctor_Zaius) September 9, 2019

Claro que sí, que aprendan el idioma o se piren. Que estos inmigrantes vienen y no se adaptan. ¿Cuando empezaste la militancia en VX? — Pombeitor (@Pombeitor) September 10, 2019