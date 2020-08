Willy Bárcenas rompe su silencio y explica a qué se refería cuando dijo: "Ni una puta mascarilla"

Durante todo el día, fue el tema por excelencia. Te hablo de la polémica que protagonizaba el grupo 'Taburete', con Willy Bárcenas al mando. En uno de los conciertos más comentados que se producía en Marbella, a través de las redes sociales veíamos un instante que se convertía en tendencia. El propio sector político se posicionaba al respecto. Por un lado, Macarena Olona (Vox) aseguraba: “Cayetanos, os quiero” junto a un vídeo del grupo. Mientras... Echenique los tildaba de “cayetanos”.

Y todo, porque se difundieron una serie de vídeos en las que, aparentemente, el público no mantenía la distancia de seguridad. En un momento dado.. se escuchaba a Willy Bárcenas gritar sobre el escenario ¡Ni una puta mascarilla! Algo que se ha malinterpretado, ya que algunos creían que era un gesto animando al público a que no cumpliesen las medidas de seguridad impuestas desde Sanidad.

Aquí el cantante de Taburete animando a su público: "ni una puta mascarilla".



Esto Abascal y Casado no lo van a denunciar porque aquí hay mucho votante suyo.



Mejor difundir el bulo nazi de que los rebrotes los provoca una invasión de inmigrantes pobres... que esos no votan. pic.twitter.com/qhN8HeoiKb — Pablo Echenique (@pnique) August 8, 2020

El sábado por la tarde Taburete emitía un comunicado en el que se escudaba de dichas acusaciones. "Como banda no participamos de la organización, de la venta de entradas, del control de los aforos, ni de nada que tenga que ver con el montaje del evento. Nosotros nos limitamos a cumplir nuestro cometido que era dar un concierto respetando todos los protocolos que hay que seguir por el Covid-19. Preocuparos de vuestra responsabilidad”, indicaban.

Estas palabras no tuvieron el efecto deseado por el grupo y las críticas iban en aumento incluso desde gente que comparte profesión con ellos como Cepeda o Rayden, que acusaron a Willy de impulsar a la gente a que cometiera esa irresponsabilidad y se quitara la mascarilla.

La explicación de Willy Bárcenas: a esto se refería

El lider de 'Taburete', viendo quizás que no era suficiente la explicación vertida en ese comunicado.. decide publicar un vídeo en las redes sociales del grupo para aclarar lo ocurrido e incluso para pedir disculpas. Esto era parte lo que aseguraba: “Durante el concierto, es verdad que sobre todo al final del concierto, cuando crece la euforia de la gente, crece nuestra euforia también después de ocho meses sin tocar”.

Y añadía: “Cuando estamos tocando 'Sirenas' me fijo y veo a muchísima gente que se ha bajado la mascarilla. Entonces de ahí la frase de 'ni una puta mascarilla'. Lo hago como un reproche, no alentando a la gente en ningún caso a quitarse la mascarilla porque sería imprudente y no hemos querido hacer algo así”, aseguraba Willy Bárcenas.

Algunos usuarios le indicaban que parase ya dándole más “bombo al tema”. “Guillermo tío déjalo ya”, “díselo tito” o “Si fuera un reproche, al terminar la canción que la gente se pudiera las mascarillas, ¿no?”, aseguraban algunos.