Vox reclama un "nuevo procedimiento normativo" sobre pisos turísticos y una moratoria "mientras se desarrolla"

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla ha reclamado este lunes la puesta en marcha de un "nuevo procedimiento normativo" sobre los pisos turísticos que solucione el problema en su conjunto a corto, medio y largo plazo, así como una moratoria "mientras se desarrolla la regulación".

La portavoz municipal de VOX, Cristina Peláez, ha manifestado, al término de la reunión mantenida con el gobierno municipal del PP que "Sevilla necesita una nueva norma distinta a la planteada por el alcalde José Luis Sanz que tenga en cuenta las reivindicaciones de los vecinos, que sí dé solución de verdad al grave problema de la altísima concentración de apartamentos turísticos en algunos de los barrios de Sevilla. Es necesario encontrar el equilibrio entre vecinos y turistas. Y que se inicie con la aplicación de una moratoria mientras se desarrolla la regulación", según ha recogido la formación en una nota de prensa.

Peláez ha apostillado que "el PSOE, con su cambio de opinión, nos he hecho perder tres meses que hubieran venido muy bien para iniciar este nuevo procedimiento normativo que permitiese resolver el problema que se ha generado con la proliferación masiva de las viviendas de uso turístico y los apartamentos turísticos".

"El proyecto del gobierno de Sanz adolece del mismo problema del decreto de la Junta de Andalucía en el que se apoya. Es completamente ineficaz en la consecución de aquel objetivo que, supuestamente, el gobierno municipal dice pretender perseguir, porque no resuelve nada", ha espetado.

Asimismo, la portavoz del grupo Vox ha señalado que la normativa del PP sólo limita que se puedan otorgar nuevas licencias de viviendas de uso turístico en algunos barrios de la ciudad, pero "eso va a conllevar que las viviendas de uso turístico se vayan extendiendo por distintas zonas de Sevilla, por tanto, el problema de la masificación en algunos puntos de la ciudad no se resuelve", ha matizado.

En esta línea, ha enfatizado que "la normativa del alcalde Sanz sólo pretendía limitar las licencias para viviendas de uso turístico, esto es, aquellas viviendas propiedad de ciudadanos particulares, normalmente pequeños propietarios, que destinan el alquiler de su vivienda a alojamiento turístico, con el objetivo de poder sacar cierta rentabilidad que les pueda ayudar a sostener sus gastos diarios".

No obstante, "esto no limita que sigan creándose nuevos edificios enteros de apartamentos turísticos, y es aquí radica la primera cuestión importante. Esto no beneficia a los vecinos, esto perjudica a los pequeños propietarios, y esto no impide que sigan generándose nuevos edificios en los que todas las viviendas sean destinadas a alquileres vacacionales", ha advertido.

Por último, Peláez ha apuntado que desde VOX se quiere impedir que un "gran fondo" de inversión extranjero, "como pasó no hace mucho en la calle Juan Rabadán, venga a Sevilla compre un edificio y construya doce apartamentos".

"Con el simple anuncio de la normativa que el pleno municipal rechazó, se ha provocado un efecto llamada de las licencias de viviendas de uso turístico. Se han incrementado en casi un 30% las solicitudes de las licencias para habilitar viviendas en el censo turístico", ha concluido.