Vox reafirma su rechazo a la legalización de facto de la gestación subrogada

Vox ha reafirmado este miércoles su rechazo a los vientres de alquiler y ha insistido en la necesidad de arbitrar medidas para impedir la legalización "de facto" de la gestación subrogada y de sus consecuencias en España y sancionar de forma expresa su práctica.

Consultados por su posición respecto a la maternidad por gestación subrogada de la artista Ana Obregón, de 68 años, la formación de Santiago Abascal ha recalcado en un mensaje escrito a los periodistas que "no va a valorar actuaciones de personas (señaladas con nombre y apellidos) ni circunstancias concretas y mucho menos cuando estas actuaciones afectan a menores de edad, como es el caso".

Ha incidido en que su posición política sobre la gestación subrogada quedó ya fijada en noviembre de 2020 en la Comisión de Igualdad del Congreso, donde se debatió una proposición no de ley de su grupo parlamentario sobre esta práctica.

A través de esa iniciativa, que no salió adelante, Vox pedía que se derogara la instrucción de 18 de febrero de 2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre actualización del régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución.

Proponía que se dictara una nueva instrucción con el objeto de aplicar en su integridad la doctrina del Tribunal Supremo "a fin de impedir la legalización de facto de la gestación subrogada y de sus consecuencias en España".

Reclamaba además que se promovieran las reformas normativas necesarias para prohibir y sancionar de forma expresa a todo aquel que realice actos o contratos de intermediación en España de gestación subrogada.

En concreto, aludía a las agencias mediadoras que se publicitan o que realizan contratos de intermediación porque no se ajustan a la ley reguladora de las técnicas de reproducción humana asistida.

Asimismo, Vox pretendía que se instase al Ministerio Fiscal a perseguir de oficio la actividad de los promotores con finalidad comercial de la maternidad subrogada y a quienes intermedien u ofrezcan servicios en relación a ese tipo de contratos.

Promover activamente ante la Unión Europea y los organismos internacionales la creación de un consenso internacional con el fin de prohibir la gestación subrogada con carácter universal "para evitar abusos y vulneración de derechos de los más vulnerables".

Minutos antes de la comunicación de Vox, su portavoz parlamentario, Iván Espinosa, ha señalado en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso que su partido no había fijado posición.

"No sé si eso es un tema de esta semana. No tenemos una posición sobre la gestación subrogada en madres de 62 (sic) años. No tenemos una posición tomada al respecto", ha insistido.