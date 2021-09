Vox pide en Ceuta "la reclusión" de los menores marroquíes por ser un peligro

El partido Vox en la Asamblea de Ceuta, donde tiene cuatro diputados, ha solicitado este viernes al Gobierno autonómico que los menores marroquíes estén "recluidos" en los centros de acogida al entender que son un "peligro para la paz de los ciudadanos".

Así se ha expresado el portavoz de Vox en la Asamblea, Carlos Verdejo, durante una interpelación en el pleno de control al Gobierno, donde ha afirmado que estos menores "deberían estar recluidos, ya que una buena parte son un peligro para la paz de los ciudadanos".

Carlos Verdejo ha señalado que esta reclusión quizás no se produce "para no enfrentarse a las organizaciones no gubernamentales y a los activistas de la izquierda local, pero hay menas que generan problemas".

En este sentido, también ha pedido que se dote a la Policía Local de los "medios" para llevar a cabo su labor.

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno local, Mabel Deu (PP), ha contestado a Carlos Verdejo que "los niños no están recluidos, están albergados. Los que están recluidos se encuentran en otro recurso, que se llama Punta Blanca, que son los que están acogidos con medidas judiciales, ya que eso es lo que marca la ley, y la ley hay que cumplirla".

Mabel Deu también ha recordado la postura de Vox en Andalucía cuando "amenazó al Gobierno andaluz para no acoger a más de trece menores marroquíes" y ha concluido ironizando con la exclamación, "Qué solidarios".