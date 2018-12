VOX: el partido necesario del que Ciudadanos se quiere desentender

El acuerdo que Ciudadanos ha suscrito con el Partido Popular en Andalucía parece haberse convertido en un quebradero de cabeza para Albert Rivera. El líder del partido naranja se esfuerza por justificar el pacto Cs-PP en esa comunidad. Lo hace, además, sin nombrar a VOX. Un asunto que no ha pasado desapercido en los partidos de izquierda ni en sus propias filas.

Rivera explica por escrito en su cuenta de Facebook las razones que han llevado a su partido a firmar "un acuerdo histórico" que lleva "el inconfundible sello naranja".

No hay sitio para Vox en este texto. Tampoco en el mensaje que el líder de Ciudadanos escribió en Twitter, contestado por Susana Díaz (Psoe): “¿Por qué lo oculta? ¿Le avergüenza?”

Ese acuerdo solo es posible con los votos de VOX. Sin la extrema derecha no tienen gobierno. ¿Por qué lo oculta? ¿Le avergüenza? https://t.co/m2rRzy7VEU — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 26 de diciembre de 2018

Albert Rivera no habla de Vox, pero Santiago Abascal sí menciona a Ciudadanos: "Cs y PP han pedido oficialmente el apoyo de nuestro partido, dando voz y voto en la Mesa para VOX"

1) Ahora sí: Después de que Cs y PP hayan pedido oficialmente el apoyo de nuestro partido, dando voz y voto en la Mesa para VOX, podemos hablar de acuerdo.



La presidencia del Parlamento será para Cs y la mayoría de la mesa será para PP-Cs -VOX, como votaron los andaluces. — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 26 de diciembre de 2018

Sin embargo, deja claro que una cosa es el Parlamento y otra la investidura

2) Un acuerdo que, por el momento, se circunscribe a la composición de la Mesa. Nada más.



Para que apoyemos una investidura, como es lógico, tendrán que escuchar y atender lo votado por 400.000 andaluces. A partir de mañana comenzaremos a hablar de ese cambio político — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 26 de diciembre de 2018

Ciudadanos defiende que no ha pactado nada con el partido de Abascal. Es más, el número dos de Ciudadanos, José Manuel Villegas, asegura que no van a permitir una negociación programática o de reparto de poder con Vox: "No vamos a aceptar que haya cambios".

Mientras, Vox sostiene que negociarán "punto por punto". Y sin sus votos, no hay cambio en Andalucía.

Manuel Valls

Valls avisa a Ciudadanos: "Todo acuerdo programático o de gobierno con Vox sería un error político y una incongruencia moral. Sería incompatible con los valores europeos que muchos de nosotros defendemos".

Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña responde: "En la foto de nuestros pactos de gobierno con el PP en Andalucía no ha entrado ningún otro partido"

Y Valls reclaca que no aceptará en su plataforma “a nadie que dé legitimidad” a grupos “radicales”, entre los que ha citado a “los populistas de la izquierda, los separatistas y los ultras de la derecha más reaccionaria”