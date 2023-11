Vox se erige en la única oposición de facto a Sánchez y actuará de forma "dura como nunca"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha erigido este jueves a su formación como la única oposición "de facto" al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez frente a la pasividad de un PP que "denuncia" pero "no actúa" y ha advertido de que ejercerán esa oposición de una forma "dura como nunca".

Tras la reunión de la Junta de Portavoces, Millán ha lamentado en una rueda de prensa la negativa del PP en el Senado a la moción de Vox para solicitar la ilegalización de Junts y ERC cuando, en su opinión, la Cámara alta es el "único dique de contención" frente Sánchez y sus pactos con el independentismo.

Los populares, que tienen mayoría absoluta en el Senado,"denuncian el "atropello" de Sánchez, pero "luego no actúan en consecuencia", ha recalcado la portavoz de Vox, que ha añadido que "hay dos formas de enfrentarlo: o desde la unidad de la oposición o desde el partidismo y ellos sabrán por qué opción se van a decantar".

Preguntada si están llamando a la insubordinación desde el Senado al pedir que no se tramite la ley de amnistía pactada por el PSOE con Junts y ERC, ha subrayado que Vox ha pedido que se impida su tramitación por ser "manifiestamente anticonstitucional".

"Igual que cuando decíamos que un funcionario público no puede acatar órdenes ilegales, pues eso no es insumisión, es simplemente que no se puede dar trámite a algo que es manifiestamente inconstitucional", ha argumentado.