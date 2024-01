Vox no acudirá a la manifestación del PP del 28 de enero contra Sánchez y los separatistas

Vox no acudirá a la manifestación convocada por el PP el próximo 28 de enero en Madrid a favor de la igualdad, la dignidad y la convivencia, a pesar de que aseguró que se sumaría a cuantas protestas hubiera en la calle en contra del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios independentistas.

"No vamos a participar de la ceremonia de la confusión que quieren liderar el señor (Alberto Núñez) Feijóo y Génova", ha anunciado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política del partido.

Garriga ha acusado al líder del PP de "querer confundir a los españoles y blanquear a Pedro Sánchez" en lugar de ejercer una oposición frontal y sin cuartel al "peor" Gobierno de la historia reciente.

Ha asegurado que Vox va a seguir combatiendo a Sánchez en "todos los frentes", pero "con coherencia, convicción e ideas y conscientes de que el camino no es, en ningún caso, estar cerca o al lado de los responsables del golpe de Estado, sino enfrente", ha dicho.

En Vox llevan criticando desde hace varias semanas que en Génova sean "muy duros en algunos momentos en sus palabras y muy blandos en sus acciones".

Acusan a Feijóo de convocar manifestaciones los domingos y de llegar a acuerdos los lunes con el PSOE sobre asuntos como las presidencias de las comisiones parlamentarias o la reforma de la Constitución para suprimir el término 'disminuidos' en el artículo 49 de la Constitución y sustituirlo por 'personas con discapacidad'. Reforma del artículo 49: "Sí, pero no así"

Una reforma esta última que los diputados de Vox no respaldarán con un sí aunque aún no han decidido si votarán abstención o no en el pleno de esta semana del Congreso.

Preguntado en la rueda de prensa, Garriga ha asegurado que están a favor de que la modificación pero "no así", por urgencia y en lectura única, ni "en un momento donde los enemigos del orden constitucional son socios de Pedro Sánchez".

Aunque ha asegurado el compromiso de Vox con las personas con discapacidad es "total y absoluto", ha recalcado que no es momento de abrir el "melón" de la reforma de la Constitución. No al traspaso de competencias en inmigración a Cataluña

El secretario general de Vox ha insistido en alertar de la "gravedad" de las concesiones de Sánchez a los independentistas y ha aludido al traspaso de competencias en materia de inmigración a Cataluña que pactó la semana pasada con Junts.

"Es un episodio más de hasta dónde puede llegar Sánchez para mantenerse en el poder", ha denunciado Garriga, para quien se trata de una "rendición total del Gobierno ante los separatistas", una "traición más" y un "espectáculo lamentable.

Ha recalcado que la "entrega" de las competencias en inmigración a Cataluña es "abiertamente contrario a la Constitución, ya que supone delegar una competencia exclusiva del Gobierno central de nuevo para faltar a la igualdad entre todos los españoles".

Si finalmente se confirmara el traspaso, Vox acudirá a los tribunales, ha avanzado Garriga, para quien "el interés de los separatistas por la inmigración no es creíble", porque "Junts y ERC han convertido Cataluña en la región mas islamizada de España", ha dicho. Normalidad dentro de Vox

A preguntas de los periodistas, el número dos de Vox ha enmarcado la renuncia de Carla Toscano al acta de diputada del Congreso dentro de la normalidad de la "entrada y salida" de parlamentarios del grupo y se ha mostrado convencido de que "seguirá siendo tan guerrera" en el Ayuntamiento de Madrid, donde continúa como concejal, junto al ex secretario general del partido Javier Ortega Smith.

Ha restado además importancia a un manifiesto "anónimo" que circula por las redes sociales criticando a la actual dirección del partido y exigiendo un congreso refundacional.

"Dicen que dicen...", ha cuestionado Garriga, que ha añadido que "más allá de la literatura", si alguien tiene quejas, el partido tiene "cauces adecuados" para exponerlas, y ha recalcado que este tipo de manifiesto "podría salir de Ferraz o de la sede de cualquier sindicato". EFE

