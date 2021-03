La vieja guardia del PP cierra filas ante un tribunal para negar la caja b

La vieja guardia del PP, con los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy a la cabeza, ha vuelto a cerrar filas en la Audiencia Nacional para negar al unísono la existencia de una caja b en el PP, tal y como ocurrió en el juicio de Gürtel, y pese a que la sentencia posterior diera por "plenamente acreditada" esa contabilidad opaca.

Han desfilado esta semana ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga estos hechos más de 30 años de historia del PP para dar testimonio, en boca de los que han sido sus máximos dirigentes, de lo que significan las anotaciones contables del extesorero Luis Bárcenas, principal acusado en este juicio, y en las que ellos figuran.

Todos, menos Francisco Álvarez Cascos, declararon por videoconferencia y también todos, menos Rajoy, lo hicieron cubiertos con mascarilla a pesar de conectarse desde sus casas, lo que despertó la suspicacia de los abogados de las diferentes acusaciones al entender que entorpecía el interrogatorio.

Es la palabra de ellos frente a la de Bárcenas, que sostiene que todos los exdirigentes del PP que han testificado cobraron sobresueldos extraídos de esa caja b, según dejó también reflejado en la carta que envió a la Fiscalía Anticorrupción ofreciéndose a colaborar con la Justicia.

La propia Audiencia Nacional, y en concreto la misma sección de la Sala de lo Penal que está juzgando a Bárcenas, aunque con distintos magistrados, dejó "plenamente acreditada" la existencia de una caja b en el partido en la sentencia de Gürtel Época I, por la que cumple condena el extesorero.

En el juicio que ahora se está celebrando -y que se refiere fundamentalmente al presunto pago en negro de la reforma de la sede del PP, que también aparece reflejado en sus papeles-, han prestado testimonio desde Aznar y Rajoy hasta sus secretarios generales (Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal), pasando por varios ministros (Rodrigo Rato, Federico Trillo y José María Michavila).

Al contrario que el acusado, el testigo está obligado a decir la verdad bajo apercibimiento de que se le deduzca testimonio si se considera que ha podido mentir.

En la sentencia de Gürtel, que motivó la moción de censura que tumbó al gobierno del PP en 2018, ya se dudó del testimonio que prestaron, entre otros, el entonces presidente Mariano Rajoy.

La sentencia consideró que su declaración, al igual que la de Álvarez Cascos, Acebes y Arenas, "no es suficientemente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la caja B del partido".

En este segundo juicio sus testimonios han sido los siguientes:

1. LOS PRESIDENTES

José María Aznar (1996-2004): "Jamás he recibido sobresueldos".

Ingresó en Alianza Popular (AP) en 1979 y en 2016 renunció a la presidencia de honor del PP.

Esta era la primera vez que el expresidente del Gobierno tenía que dar explicaciones por la caja b, al no haber sido nunca llamado a declarar ante un juez.

Se lo despachó, como hizo en la comisión de investigación de Gürtel en el Congreso, con un "no he conocido ninguna contabilidad b en el PP", pero todo ello sin querer poner la mano en el fuego por nadie: "No sé lo que han hecho los demás ni me importa, ni sé lo que hicieron mis sucesores ni me interesa".

Mariano Rajoy (2011-2018). "No hay ninguna caja B del PP", "habrá unos papeles de Bárcenas" que éste "tendrá que explicar".

Debutó en el PP como diputado del Parlamento de Galicia en 1981. Tras ser vicepresidente con Aznar fue elegido su sucesor en 2004 y llegó a la Moncloa en 2011, que tuvo que abandonar en junio de 2018 por la moción de censura propiciada por la sentencia de Gürtel, la primera que se ganaba en 40 años de democracia.

"No ha habido una caja B y nunca he triturado lo que nunca tuve en mis manos", fue su principal argumento para desacreditar la versión que dio Bárcenas de que había una grabación de Rajoy destruyendo en una trituradora hojas de la contabilidad B del PP, que el extesorero cree que le fue sustraída en la Operación Kitchen.

Rajoy dijo que aquello era "metafísicamente imposible" porque no tuvo dichos papeles y advirtió a los abogados de "lo peligrosísimo" de utilizar "con demasiada alegría al señor Bárcenas como argumento de autoridad". Además, no pudo evitar manifestar su hartazgo por todas las acusaciones del extesorero: "Empieza a ser una vergüenza todo lo que estamos viviendo".

2.LOS SECRETARIOS GENERALES

Francisco Álvarez Cascos (1989-1999). "Yo jamás he conocido ni manejado ni creado ninguna caja b".

Fue tesorero en funciones desde el cese de Rosendo Naseiro en 1989 hasta la llegada de Álvaro Lapuerta, vicepresidente del Gobierno (1996-2000) y después ministro de Fomento hasta 2004.

En el juicio negó ser "Paco A.C.", "F.A.C." o "Cascos" y, en consecuencia, negó las asignaciones atribuidas a esos nombres en los "papeles de Bárcenas", que sumarían 421.623 euros entre 1990 y 2004, según dijo el extesorero y recordó una acusación.

"Ni he recibido ni he entregado cantidad alguna cuando he tenido responsabilidades en el PP", señaló, y cuando le preguntaron si algún empresario pidió una reunión para hacer una donación respondió con ironía: "Nadie me pidió una cita para entregar una donación porque nadie compra fruta en una ferretería".

Javier Arenas (1999-2003). "No soy el único Javier que aparece en esos papeles ni tampoco el único Javier del PP".

Fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de 1996 a 1999 y de Administraciones públicas de 2002 a 2003. De 2003 a 2004 ocupó el cargo de vicepresidente segundo del Gobierno de Aznar.

En su declaración negó ser el "Javier Are" o "Arenas" que aparece en los "papeles", 500 apuntes contables que dijo haber contado y de los que destacó su "absoluto desconocimiento". En lo que a él respecta, en cualquier caso, dijo: "no es correcto".

"No recuerdo que el señor Bárcenas me haya hablado nunca de la caja b", indicó cuando se le preguntó si el extesorero le consultó qué hacer con el remanente de esa caja que, según éste, después entregó a Rajoy.

Ángel Acebes (2004-2008). "Es falso que yo haya recibido esas cantidades".

Fue ministro de Administraciones Públicas, de Justicia y del Interior, del que era titular cuando se produjeron los atentados del 11 de marzo de 2004. Estuvo imputado un tiempo en esta causa hasta que el juez la archivó para él.

Fue el primero que compareció, la semana pasada, y aportó un discurso que después se repetiría con los que fueran sus homólogos: no recibió sobresueldos, todas sus remuneraciones están declaradas a Hacienda, y entre el secretario general y el tesorero no había "dependencia jerárquica": el primero se dedicaba a la política y el segundo a la economía.

"Desconocía y desconozco la existencia de una caja b ni de dinero b en el Partido Popular en ningún momento", dijo, y tachó de "rotunda y totalmente falsos" los papeles de Bárcenas, al tiempo que negó haber recibido los 107.100 euros que aparecen reflejados entre 2004 y 2008.

María Dolores de Cospedal (2008-2018). "Será una contabilidad B del que fue gerente o tesorero, pero no del PP".

Presidenta de Castilla La Mancha de 2011 a 2015 y ministra de Defensa de 2016 a 2018.

"No admito que haya ese sistema de pago de sobresueldos"; "Yo solo acepto una contabilidad: la contabilidad oficial que fiscalizaba el Tribunal de Cuentas" fueron algunas de sus frases en el juicio, junto al "eso es falso" cuando se le preguntó si Bárcenas le entregó dinero en efectivo de esa presunta caja b.

A él evitó nombrarle todo lo que pudo -"esta persona" le llamó varias veces- y admitió sentir, no animadversión, sino "desprecio" hacia él.

3. OTROS MINISTROS

Exministros como Rodrigo Rato, en libertad condicional por las "tarjetas black" o Federico Trillo también han dejado su versión en el juicio y han seguido la que ya aportaron en otras ocasiones.

Rato, exvicepresidente y exministro de Economía, negó ser "Rodrigo R." o "R"; y también Trillo, exministro de Defensa, hizo lo mismo con "Federico" porque, además, en el PP nadie le llama así, sino Fede, o Federico Trillo".

"A mí el señor Bárcenas no me ha dado dinero nunca", dijo el primero; "No, no me reconozco (en esos apuntes). Es más, tampoco reconozco validez a esos papeles", señaló el segundo.

4.DIPUTADOS QUE RECONOCIERON APUNTES PERO NEGARON LA CAJA B

Dos exdiputados del PP, el expresidente navarro José Ignacio del Burgo y Eugenio Nasarre, reconocieron que el partido les entregó las cantidades apuntadas en los "papeles de Bárcenas", pero negaron que viniese de ninguna caja B, y dijeron que ellos fueron intermediarios de dichos pagos en metálico -Del Burgo para una víctima del terrorismo y un exconsejero navarro, y Nasarre para una fundación-.

Negaron haber recibido sobresueldos y Del Burgo criticó que la sentencia de Gürtel acreditase esa contabilidad opaca porque la recepción de esas cantidades "no implica en absoluto el reconocimiento de la existencia de la caja B".

De uno de los pagos en los que medió (3,9 millones de pesetas al exconsejero navarro Calixto Ayera), Del Burgo señaló a Aznar como quien, supone, daría la "instrucción" para hacerlo. Éste lo negó.

5.¿Y EL PAGO DE LA SEDE?

Es el asunto central del juicio y generalmente de lo que menos se ha hablado. Todos los ex altos cargos han negado conocer nada al respecto y han derivado la responsabilidad en el gerente o el tesorero de entonces, puestos que ocuparon dos de los acusados: Cristóbal Páez y Luis Bárcenas. EFE

