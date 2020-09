El vídeo viral de una madre desgañitándose para que sus hijos mantengan las distancias en el colegio

El primer día de colegio en este curso escolar 2020/2021 trae de cabeza a padres, alumnos y profesores. ¿Proliferarán los rebrotes? ¿Están las aulas acondicionadas para hacer frente al coronavirus? ¿Serán necesario el cierre de muchos centros durante el año? Son cientos las preguntas que podemos hacernos, lo que refleja el grado de incertidumbre en el que nos movemos.

Pero la realidad es que el curso va a comenzar estos días en todas las comunidades autónomas, por lo que habrá que estar alerta y vigilantes de que los alumnos, especialmente los más pequeños, cumplan con todas las medidas de seguridad como mantener la distancia con los compañeros de clase, que mantengan las mascarillas, que hagan uso de los hidrogeles... una tarea nada sencilla.

A ello se suma la euforia que supondrá para muchos volver a ver a sus compañeros tras medio año, el tiempo que ha transcurrido desde que se cerraran los centros. Si de los padres dependiera, permanecerían durante las horas de clase en el colegio junto a sus hijos dando las instrucciones pertinentes para cumplir con las medidas.

Una imagen que ha recreado la actriz Txarini Urbano interpretando el papel de una madre de dos hijos que estaban en el patio del colegio.

El vídeo incluso ha sido compartido por personajes públicos como la presentadora de 'Sálvame',Carlota Corredera. Una reproducción para hacernos reír y restar tensión a estas semanas complicadas que se avecinan.

Entre tanta preocupación, angustia y quebraderos de cabeza por la vuelta al cole nos merecemos unas buenas risas, @malasmadres, esta mujer nos representa ������������ pic.twitter.com/P5YnyAIP4R — Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) September 4, 2020

En el vídeo, se puede ver como la madre, a gritos y en actitud “taquicárdica” se encontraba fuera del colegio vigilando desde la valla si sus dos retoños seguían los protocolos anti-COVID. Y eso que afirmaba sentirse tranquila ante el primer día de colegio y no estar preocupada por lo que pudiera ocurrir.

- ¡La mascarilla por encima de la nariz, ya te lo he dicho. Y cuida de tu hermana Tamara!”

- “¡Tamara que no te acerques a la niña, échate a un lado. No le des beso, Tamara por favor. Maestra por favor, haga el favor!”.

- “¡Juanito, el zumito a la niña no. Ya no hay que compartir, olvídate de todo lo que te he dicho, que no compartas con nadie!”.

- “¿¡Te has lavado las manos, con el gel?!”

Son algunas de las instrucciones que daba la madre desde el patio. Sin duda, un vídeo del que muchos padres y madres pueden verse identificados.

Me veo así el martes �� — Sonia Sánchez (@sanchez_sonia) September 4, 2020

No se, pero me parece que esta actuación se merece un oscar por su representación futuristica de la realidad actual xD pic.twitter.com/jRzlSaE22J — VilNat�� (@NatSantVilla) September 5, 2020

Totalmente identificada, voy a proponer electrificar la valla del patio — Mafardita (@Mafarditaysopa) September 3, 2020