VÍDEO: El PP tacha a Rubiales de "sanchista" y Puente les acusa de "montar un numerito cada semana" sobre el caso Koldo

El senador del PP por Granada, Vicente Azpitarte, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "tapar la corrupción" del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, al que ha definido como "primer sanchista del deporte español", mientras que el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha acusado a los 'populares' de "montar un numerito cada semana" en el Senado sobre el 'caso Koldo'.

En concreto, el senador 'popular' ha cuestionado a Puente durante la sesión de control al Ejecutivo en el Senado por si el Gobierno tenía algún conocimiento de las ramificaciones del caso Koldo en diversos sectores.

Desde aquí, Azpitarte ha acusado a Puente de hacer una "espantada" la semana pasada al no acudir al Senado a hablar sobre el caso Koldo y le ha dicho que es "el portavoz de la corrupción sanchista" al asignarle las preguntas sobre esta trama en la sesión de control al Gobierno.

En cualquier caso, el senador del PP se ha referido a Rubiales, que ha sido citado por los 'populares' a la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, y le ha calificado como "el primer sanchista del deporte español".

"¿Por qué dejaron prescribir el caso de la vivienda del señor Rubiales? ¿Por qué también dejaron prescribir el de la orgía en Salobreña pagada con el dinero del fútbol español? Y dígame, ¿fue crucial la amistad del señor Rubiales con el presidente Sánchez para que su gobierno no investigara en tiempo y forma todas y cada una de sus faltas?", ha dicho Vicente Azpitarte.

TAMBIÉN SE REFIERE A BEGOÑA GÓMEZ

Asimismo, el senador del PP también ha preguntado al ministro Puente si la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, "tenía necesidad de mediar en nombre de todos sus amigos ante el Gobierno de España".

"Según diferentes informaciones periodísticas ustedes ya conocían todos estos casos antes de las últimas elecciones. Así que, señor Puente, ¿por qué ocultaron toda su corrupción antes de las elecciones del pasado 23 de julio?", ha sostenido el senador Azpitarte.

LA RESPUESTA DE PUENTE

Ante esto, Puente ha defendido que no acudió la semana pasada al pleno de control del Senado porque estaba volando hacia Bruselas para participar en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. "Debería usted informarse mejor antes de hacer determinadas afirmaciones", ha espetado el ministro.

A su vez, ha reprochado al senador Azpitarte que le califique como "portavoz de la corrupción de Koldo", al igual que cuando llamó a las vicepresidentas "grupis": "Esos han sido sus grandes méritos en política hasta la fecha".

En este contexto, ha insistido en que no tiene "nada que ocultar" respecto al caso Koldo, "ni tampoco mucho que ofrecer". En cualquier caso, ha recordado que el PP ha convocado una comisión de investigación en el Senado sobre este tema y que él mismo ha sido llamado a declarar

"Así que este tipo de preguntas aquí sobran, nos hacen perder el tiempo y demuestran que ustedes no están a trabajar por la ciudadanía española, sino a montar su numerito particular todas las semanas en el que yo, desde luego, no voy a contribuir", ha sentenciado Puente.

