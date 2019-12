El vídeo que usa Podemos para demostrar que "España no es racista"

En este día de Nochebuena, Podemos ha decidido compartir un vídeo con el que la formación de Pablo Iglesias critica el racismo a la vez que defiende a los ciudadanos de nuestro país asegurando que "España no es racista".

En las imágenes, compartidas en la cuenta de Twitter del partido, se observa a dos actores, uno blanco y otro negro, que interpretan un teatro en una parada de autobús. El blanco se dirige al negro con comentarios racistas, recriminándole su presencia, mientras que el negro intenta defenderse de los ataques injustificados.

Mientras tanto, las personas que están en la parada de autobús, que no son conscientes de que se trata de una ficción, defienden al joven víctima de los ataques racistas.

A pesar de que Podemos ha compartido el vídeo desde su cuenta oficial de Twitter, las imágenes pertenecen al programa Gente Maravillosa de Canal Sur, un programa de cámaras ocultas presentado por Toñi Moreno. Como se puede ver en las imágenes, efectivamente los ciudadanos se rebelan ante el racismo: "Hay que ser humano antes que nada en esta vida. Tener un poquito de vergüenza, vamos", le recrimina una de las mujeres al presunto racista. "Ahora no me da la gana de subirme en el autobús con usted", asegura la señora, "porque usted es un sinvergüenza". Otra señora se interpone entre el 'agresor' y el 'agredido'. "No, no. Como se levante él me voy yo también", asegura, después de que el individuo le pida que se marche.