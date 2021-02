El vídeo de Podemos contra los youtubers que se van a Andorra que se les ha vuelto en contra

El mes pasado, El Rubius anunciaba que se iba a mudar fiscalmente a Andorra, así fue como se sumo a la lista de "youtubers" que tributan en el país vecino junto a otros como Wilyrex, Vegeta777 o TheGrefg, una decisión que ha sido muy criticada por otros streamer como Ibai Llanos o AlexElCapo, quienes defendieron pagar los impuesto en España. De hecho, el youtuber aseguró que "es un plus" económico. "Llevo, literal, 10 años de mi carrera en YouTube pagando aquí (...) Yo sé que habrá gente que me critique, pero bueno, que la gente muchas veces habla sin saber, que no me preocupa", argumentó El Rubius después de anunciar su decisión.

Una decisión muy criticada por diversas formaciones políticas, entre las que figura Podemos. De hecho, fue a raíz de este anuncio cuando decidió publicar un vídeo en el que criticaba este comportamiento. "En un momento en donde lo público nos salva literalmente la vida, no hay debate que sostenga no querer pagar impuestos. Este es el momento de demostrar el patriotismo", reza el tuit publicado por la cuenta oficial de Podemos, cuyo vídeo está disponible en YouTube.

En un momento en donde lo público nos salva literalmente la vida, no hay debate que sostenga no querer pagar impuestos.



Este es el momento de demostrar el patriotismo. pic.twitter.com/nrmESjkNX1 — PODEMOS (@PODEMOS) February 2, 2021

El vídeo en cuestión dice así: "¿Y si tú te vas? Los 6.000 euros para el tratamiento de fibrosis quística de Marta. Los 100.000 euros del tratamiento de la leucemia de Luis. Los 70.000 euros del trasplante de pulmón de María. Los 2.500 euros diarios del tratamiento covid en la UCI de Enrique. Y si tú te vas, quién paga los 10 millones de pensiones. Los miles de colegios, institutos, escuelas infantiles. Los millones de euros para la investigación en ciencia. Los cientos de hospitales, centro de salud, médicos rurales".

"Nadie llega a ningún sitio solo. Acompañado sí. Tú decides dónde quieres estar", finaliza.

La respuesta al vídeo de Podemos

El vídeo, cuyo objetivo era apelar a los sentimientos de los usuarios de la red social, no ha hecho más que tener el efecto contrario. Por un lado, la cuenta de Podemos en YouTube ha desactivado los comentarios del mismo para evitar que los usuarios puedan reaccionar al mismo.

Además, los usuarios tampoco han dejado pasar el detalle de que el vídeo ha acumulado un mayor número de 'no me gusta' (15.880) a 'me gusta' (851). Una premisa que muchos han utilizado para atacar las intenciones de la formación morada.

En otras palabras, el objetivo de la formación morada se ha visto truncado al ver la poca aceptación (incluso desaprobación) por parte de los usuarios.

Aquí tienes el vídeo completo publicado en la cuenta de YouTube del partido: