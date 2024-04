VÍDEO: Chivite muestra el apoyo del PSN a Sánchez y denuncia los "medios no democráticos" de la oposición

MADRID, 27 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La secretaria general del Partido Socialista de Navarra, María Chivite, ha manifestado este sábado su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que éste cancelara su agenda para reflexionar sobre si debía continuar al frente del Ejecutivo. Además, ha cargado contra los "medios no democráticos" de la oposición.

"Yo estoy centrada en que el presidente sienta el apoyo del Partido Socialista de Navarra y de los miles de votantes socialistas en Navarra. Que lo sienta así, de cara a que tome una decisión", ha declarado la socialista navarra en declaraciones a los medios de comunicación antes del Comité Federal del PSOE en la sede nacional de Ferraz, en Madrid.

De esta forma, Chivite ha mostrado su apoyo al líder socialista y ha cargado contra los "medios no democráticos" utilizados por la oposición para atacar a Sánchez y a su esposa, Begoña Gómez.

"Denunciar que no pueden conseguir por medios no democráticos, mediante la presión, mediante el chantaje, mediante el acoso familiar, lo que no han conseguido las otras. Esto es lo que tenemos que decir", ha sentenciado la mandataria del PSOE navarro.

