VÍDEO: C-LM lamenta ser la que menos crece en financiación desde 2015 e insiste en ajustar asignación a coste servicios

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha reivindicado una financiación autonómica justa que tenga en cuenta el coste real de la prestación de los servicios y la idiosincrasia del territorio. En este sentido, Caballero ha remarcado la "firme e inquebrantable" postura del Gobierno de Castilla-La Mancha en cuanto a la necesidad de que el Gobierno de España aborde este asunto "desde la equidad y la realidad objetiva de cada territorio".

José Manuel Caballero ha expuesto los resultados del estudio realizado por Fedea, que "aporta datos objetivos y que demuestra que desde 2015 Castilla-La Mancha es la región que menos ha crecido en financiación autonómica". Sobre los resultados de este estudio, Caballero ha reafirmado que "en Castilla-La Mancha necesitamos una financiación justa para recuperar lo que hemos perdido durante estos años".

En cuanto a un nuevo modelo, el vicepresidente segundo del Gobierno regional ha defendido la necesidad de la región de recibir una financiación "no solo que sea justa en relación a otros territorios, sino que además sea realista". Por este motivo, el vicepresidente segundo ha instado al Gobierno de España a afrontar ya una nueva financiación autonómica justa desde la solidaridad y la equidad, ha informado la Junta en nota de prensa.

En este sentido, José Manuel Caballero ha recordado que Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma con unas características geográficas, demográficas y sociales que "deben ser tenidas en cuenta a la hora de abordar un nuevo modelo de financiación autonómica justo".

Finalmente, ha remarcado la postura firme del Ejecutivo de Emiliano García-Page exigiendo que cualquier plan de financiación autonómica "tenga muy claros estos conceptos". "No vamos a aceptar ningún modelo que no tenga esto en cuenta y que no compense el déficit de financiación", ha concluido Caballero.