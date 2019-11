Victimismo, enfermedades, incapacidades y la familia: las excusas de los CDR para evitar la cárcel

Interrogatorios en los que solo responden a las preguntas de sus abogados y donde insisten con excusas en desvincularse de acciones terroristas.

Es el caso de Germinal Torràs Abueso. Su defensa asegura que no existen hechos suficientes para que haya elementos delictivos contra él o que su aficción militar es solo un hobby. 'No hay riesgo de fuga, está trabajando, vive con su familia. Es una persona arraigada'.

En la misma línea se pronuncia Guillem Xavier Duch Palau quien en su declaración ante el juez pide hablar en catalán 'porque hay cosas que por fluidez hablo mejor en él'. El magistrado se lo concede y, entre otras cosas, en el interrogatorio niega que diera órdenes para la fabricación o compra de artefactos explosivos. Sobre la presencia de petardos en su casa cuando la Guardia Civil la registró lo achaca a sus hijos. 'Se me incautaron dos petardos para las fiestas de San Juan pero que eran para niños'. En su declaración cuenta que tiene una pensión de incapacidad por la que no trabaja y que busca llenar sus días con actividades de asociaciones sin ánimo lucro. 'Ya sea en el billar donde juego yo y he jugado varios campeonatos del mundo, cultura popular sobre todo en Sabadell, los correfuegos, la PAH por los desahucios, también estoy con los niños sarahauis, participo en la fiesta mayor de Sabadell con el ayuntamiento, mossos d'esquadra, Urbana, montando las escaleras, recibiendo a la Guardia Civil cuando vamos a hacer fuego porque es normativa desde hace un año que vengan a verificar la pólvora que tiramos. Multitud de entidades sin ánimo de lucro que a veces me cuestan dinero, ya se sabe. He estado un equipo de motos porque me gusta correr en moto'.

Audio Declaración del miembro de los CDR, Guillem Xavier Duch

Intensa actividad que contrasta con esa incapacidad total que mencionamos por la que recibe algo más de 800 euros al mes. Tiene un aneurisma en el cuello por un accidente que, afirma, tuvo a los 16 años.

Está también Alexis Codina Barberán quien dice que tiene una empresa de refrigeración a medias con su hermano pero con una discapacidad parcial que le impide trabajar a tiempo completo. 'Fibromialgia y fatiga crónica en grado 2'. Insiste en desvincularse de cualquier tipo de violencia y asegura que por su familia necesita estar en libertad hasta que se celebre el juicio.

Otro es Xavier Buigas Llovet cuya defensa se queja de lo que revelan los medios de comunicación y tira de su condición de hijo único.

Uno de los casos más sonados es el de Eduardo Garzón Bravo. Asegura que también tiene una incapacidad reconocida por hemofilia con la que cobra dos pensiones que suman 1.900 euros.

Por cierto que su defensa argumenta ante el juez para que Garzón Bravo no entre en la cárcel 'que tiene familia conocida y que con los 1.900 euros que cobra por las dos pensiones tiene los recursos económicos limitados'.