La venganza viral del youtuber AuronPlay contra Albert Rivera: "Mis vídeos tienen más audiencia que..."

El popular youtuber AuronPlay subió el martes un vídeo a su canal en el que narraba un desagradable encuentro con el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Todo ocurrió, cuenta el youtuber, durante una comida organizada por la editorial Planeta. A ella acudieron diversas personalidades que habían escrito libros para la editorial. En concreto, se sentaron a la mesa con AuronPlay personajes como el presentador de televisión Risto Mejide, el político cántabro Miguel Ángel Revilla o el exministro Máxim Huerta.

El youtuber cuenta en su vídeo cómo los personajes con los que compartió mesa pertenecían a ámbitos muy distintos, lo que le hizo sentirse incómodo en un principio. No obstante, en un momento dado, Risto Mejide invitó al youtuber a su mesa y fue entonces cuando los presentes empezaron a interesarse por el trabajo de AuronPlay al frente de su canal. Uno de ellos fue el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, que le comentó que su sobrina le conocía. No obstante, el creador de contenido deja clara la excepción en la actitud de Albert Rivera: "No me insultó ni nada, pero me miraba como si fuera una mierda".

La situación empeoró, sigue narrando AuronPlay, cuando el exlíder de Ciudadanos le pidió al youtuber hacerse una foto con él. El problema es que Rivera trató de colar en el encuadre un periódico en el que se leía 'Ciudadanos', tal vez en un intento de simular el apoyo del creador de contenido a la formación naranja. "Eso es de cerdo", afirma AuronPlay en su vídeo.

El youtuber termina su narración recordando divertido que cualquiera de los vídeos que él cuelga en su canal secundario tiene más visitantes que votantes cosechó Ciudadanos en las últimas elecciones.