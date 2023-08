La vendimia en Huelva se retrasa debido a las fuertes olas de calor

El presidente de la DOP Condado de Huelva, Manuel Infante, ha avanzado que la vendimia en la provincia se ha visto retrasada debido a "las altas temperaturas que han traído consigo las fuertes olas de calor" de los últimos días.

En declaraciones a Europa Press, el presidente ha explicado que, concretamente, se ha visto retrasado el ciclo vegetativo de la uva Zalema, que representa "algo más del 90% de nuestra producción total", por lo que "no vamos a autorizar la entrada en ningún lagar, ni la apertura de un lagar, si la uva no reúne las condiciones para obtener un vino de calidad".

"La uva zalema resiste bien la sequía, pero claro, este estrés hídrico que está sufriendo, tanto el año pasado como este, que ya veníamos de un 2020 que también nos causó mucho daño, pues está un poco paralizada y el ciclo vegetativo de la viña se ha visto afectado. Todavía no está la uva enverada, solo está quemada, agotada, porque es que también estamos sufriendo caída de algunas hojas, lo cual deja más desprotegidos los racismos", ha explicado.

Ante ello, Infante ha subrayado que espera que la semana que viene "caigan algunas uvas blandas que den por reiniciado el ciclo vegetativo de la zalema y podamos decir con más tranquilidad que en los primeros 15 días de septiembre podamos dar la autorización para abrir los distintos lagares que nos vayan solicitando".

No obstante, el consejo regulador mantiene la primera quincena de septiembre para la vendimia, pero "todo ello dependerá" de los datos analíticos que envíen desde el área de nutrición y bromatología de la Facultad de Farmacia de Sevilla".

"Hemos recibido la analítica correspondiente a las muestras de este lunes y no están perfectamente equilibrados tanto el grado en potencia del vino, es decir, el grado de azúcar, como la acidez y el pH, y hasta que no veamos eso correcto y en un perfecto equilibrio, no podremos decir vamos a vendimiar, porque aunque tengamos menos cosecha, vamos a tener un vino de calidad", ha concluido.