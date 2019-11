Vendaval de críticas a Anabel Alonso por burlarse de Rocío Monasterio y su pasado

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, defendió esta semana la legalidad de la reforma que hizo de un 'loft' en 2006 tras haberlo vendido a una particular su marido, el también líder de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

“Me siento engañada”, aseguró Monasterio cuando supo que el 'loft' fue construido en suelo industrial y le dijeron que se podría convertir en residencial, “algo que nunca ocurrió”.

Ante esta situación, la famosa humorista Anabel Alonso ha querido soltar su ya frecuente ironía a golpe de tuit en la red social Twiiter. La también actriz subía un comentario al respecto, criticando la actitud de Monasterio: “Octavo Mandamiento: No darás falso testimonio ni mentirás. Tan católica como patriota”, decía.

Octavo Mandamiento:

No darás falso testimonio ni mentirás.

Tan católica como patriota. https://t.co/e44FmUbERm — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) November 1, 2019

No solo con eso, en otro tuit bastante polémico, la actriz citaba una publicación de Rocío Monasterio en la que aparecía la difrigente de Vox con un casco de obras, y escribía “All you need is LOFT” haciendo referencia a la canción 'All you need is love' (Todo lo que necesitas es amor) de The Beatles.

All you need is LOFT https://t.co/StuHQAj7by — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) November 2, 2019

Los usuarios de las redes no tardaron en criticar a la actriz y su ácido humor:

Que hueca mental es usted. Ya ha demostrado que la noticia es falsa. — Alfonso Ussía (@alfonso_ussia) November 1, 2019

Como actriz eres patética y lo sabes, pero algo haces bien que te dan papelillos de relleno. — elhijodelaborracha (@JesusPe80156033) November 2, 2019

Que mala es la envidia. Humorista sin gracia. — antonio (@antonio69541789) November 2, 2019

Caña... No capa, aunque puedes caparle también — Javier Cortés (@Cortes2Javier) November 2, 2019

Tu admiración por esta señora es patológica y lo evidencias en casa tuits, no la odias, la admiras,,por qué? Porque le tienes envidia, ella triunfa y tu eres actor secundario de reparto, o figurante. — Ebuba?￰゚ヌᆰ? (@Heteteh) November 2, 2019

Das pena por que no dices lo mismo contra los progres — Rostam (@Laultimaorden18) November 1, 2019

A mí me encantan las mujeres católicas, con formación y patriotas. En cambio, he comprobado que Algunas mujeres resultan asquerosas. Otras son pésimas actrices. Pero con ambas cualidades — Butiflero ? (@calaverasesena) November 1, 2019

No es la primera vez que Anabel Alonso y Rocío Monasterio tienen un encontronazo en las redes. La humorista le citó en un tuit llamándole “chica normal” ante “semejante tontería”.

Chica normal, si es que sacar el título es facilísimo ¿Cómo te vas a acordar de semejante tontería?

Rocío Monasterio: “No recuerdo si en 2003 era arquitecta” https://t.co/6oqppcxKHi vía @el_pais — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) October 28, 2019

Lo que no se esperaba es que la diputada de Vox le respondiera y sacara sus notas, es decir, hizo públicas sus calificaciones y expedientes académicos. “Pues no se me había ocurrido sacar mis antiguos expedientes académicos... pero ya que estamos, ahí van. Sobresalientes y matrículas de honor en las asignaturas de proyectos hasta el final”, sentenció.

Pues no se me había ocurrido sacar mis antiguos expedientes académicos... pero ya que estamos, ahí van. Sobresalientes y matrículas de honor en las asignaturas de proyectos hasta el final. #Arquitectura #FakeNews pic.twitter.com/ynlvElNb83 — Rocio Monasterio (@monasterioR) October 29, 2019

