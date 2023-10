Vara dice a Feijóo que si no quiere que los nacionalistas "influyan" permita que gobierne Pedro Sánchez

El secretario general del PSOE en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que si no quiere que los nacionalistas "influyan" en España entonces permita que gobierne Pedro Sánchez, ya que el 'popular' con anterioridad "no ha podido sacar la investidura".

"¿Hay alguien que piense de verdad que hay ningún socialista en España que está encantado de que para poder gobernar este país que no pueda haber un entendimiento entre los dos grandes partidos para los grandes asuntos de estado? ¿Hay de verdad alguien que piense que nosotros eso no lo anhelamos? Claro que lo anhelamos", ha reflexionado Fernández Vara, quien ha recordado que el PSOE es el "único" partido que "se partió por dentro" para que gobernara el PP.

"Somos el único partido en la historia democrática que ha sido capaz de romperse por dentro para que gobernara el otro. El único partido en estos 40 años que se partió por dentro para que gobernara el otro, y nos siguen reprochando que por lo visto eso es lo que tenemos que hacer toda la vida", ha afirmado.

"Pero claro, ahora que podría ocurrir eso pues sería muy fácil: ¿Usted no quiere que los nacionalistas influyan? Permita que gobierne el PSOE ya que usted no ha podido sacar la investidura", ha espetado durante su intervención este jueves en Llerena (Badajoz) en la gala de entrega de los Premios Rafael Castilla 2023.

Al respecto, ha insistido en la "complejidad" que está viviendo el mundo, Europa y la España actuales. "Pero esto ¿qué ocurre? Que necesita 10 minutos para explicarlo, y en la España y en el mundo de hoy no hay 10 minutos para explicar las cosas, todo tiene que ser automático y en 140 caracteres. Entonces tenemos que ser conscientes de verdad de lo mucho que nos estamos jugando, de las dificultades que tenemos, de tener conciencia de la complejidad del mundo", ha aseverado.

De este modo, durante su discurso ha criticado a los que en la "complejidad" del mundo, la Europa y la España actuales se atreven a "estar dogmatizando todos los días, a clasificar en buenos y malos, en blancos y negros".

"Ahora mismo tenemos que reconocer que el conflicto entre Israel y Palestina es ahora más grave que hace años porque nos hemos estado quejando toda la vida de que el guardián de Occidente que era EEUU era quién decidía todo, pero en cuanto lo ha dejado de decidir parece como si el mundo se hubiera quedado huérfano, y alguien añora que venga alguien a resolvernos los problemas", ha dicho Vara, quien ha defendido que "los problemas los tenemos que resolver nosotros, y eso se llama política multilateral, diálogo, convivencia, acercamiento". "Y en España tiene que pasar igual", ha añadido.

DIÁLOGO SOBRE CATALUÑA

Sobre este respecto, se ha referido sobre la situación en Cataluña, y ha preguntado a quienes "no quieren diálogo" cuál es entonces su "proyecto".

"¿De verdad alguien piensa que aquí gana alguien o pierde alguien si perdemos todos? ¿El proyecto de los que no quieren ahora mismo diálogo con Cataluña cuál es? Es que yo necesito saberlo", ha espetado.

"Alguien le puede parece mejor o peor que en un momento dado intentemos hacer lo que Azaña y Ortega y Gasset en los años 30 debatían de 'esto no tiene solución, sólo nos podemos conllevar y será un problema crónico pero que cada generación lo tiene que ir lidiando, lo tiene que ir resolviendo", ha dicho.

A continuación, Fernández Vara ha defendido que "esta generación tiene derecho a intentar resolverlo, y esto no se resuelve sólo a través de los tribunales", ha dicho sobre Cataluña, porque "los jueces dictan sentencias, pero no reconocen convivencia".

"Un juez te puede meter en la cárcel o no, te puede castigar o no, te puede multar o no, pero lo que no te va nunca es a resolver nunca es el problema gravísimo de convivencia que en España había en el año 2017 cuando gobernaba el PP", ha añadido.

Ha recordado, al respecto, que "en aquella España (del 2017) se hacían referéndum de independencia y se hacían declaraciones unilaterales de independencia, y en la de ahora el presidente de Cataluña viene al Senado a hablar de autonomías, a decir lo que le parece hacer pero allí con el resto de presidentes autonómicos". "En cinco o en seis años lo que ha cambiado esto, sobre la base del diálogo", ha defendido.

"Habrá gente que diga 'no, es que a estos ni agua'... ¿Pues no nos ha quedado claro que España es un país de altísima complejidad? ¿No nos ha quedado todavía claro que queramos o no queramos la España de hoy no es la España de hace 20, ni de hace 40, ni de hace 60 (años)? ¿Que es una España con toda la complejidad del mundo en el que vivimos?", ha preguntado.

Ha defendido así que "necesitamos salirnos al encuentro" y que "aquí no sobra nadie".