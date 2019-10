C Valenciana.- El PSOE se afianza con 10-12 escaños, el PP puede subir 1, mientras que Cs podría perder 2

La macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para las elecciones generales del 10 de noviembre consolida al PSOE como primera fuerza en la Comunitat Valenciana, con entre 10 y 12 escaños (el 28A consiguió 10) de los 32 en liza, seguido de un PP que podría conseguir 7-8 escaños (obtuvo 7 en las últimas) y de un Ciudadanos (Cs) a la baja, que podría obtener 4 escaños (el 28A tuvo 6), y disputaría el tercer puesto con Unidas Podemos, que se mueve en una horquilla entre 4 y 6 parlamentarios (consiguió 5 en abril).

De acuerdo con los datos del CIS, en base a las 1.318 entrevistas realizadas del 21 de septiembre al 13 de octubre en 86 municipios de las tres provincias, el primer puesto correspondería indiscutiblemente al PSOE, el segundo al PP y el tercero estaría entre Ciudadanos y Unidas Podemos.

El cuarto lugar sería para Vox, con entre 2 y 3 diputados, con lo que podría llegar a revalidar los tres parlamentarios cosechados en abril, y el último puesto sería para Més Compromís, la marca con la que concurre Compromís de la mano de Más País en esta ocasión, que podría conseguir entre un diputado y dos.

En las pasadas elecciones la coalición valencianista solo logró un acta, la de Joan Baldoví, con lo que la alianza con Íñigo Errejón podría suponer, en el extremo alto de la horquilla, un diputado más.

ESTIMACIÓN DE ESCAÑOS POR PROVINCIAS

Por provincias, en la de Valencia hay 15 escaños en juego y se repartirían de la siguiente manera según la encuesta del CIS: 4-5 PSOE; 2-3 PP; 2-3 UP; 2 Cs; 1-2 Més Compromís; 1-2 Vox.

En las pasadas elecciones del 28A el escrutinio dio 4 al PSOE, 3 al PP y 3 a Cs, 2 a UP y 2 a Vox y 1 a Compromís, entonces en solitario. Podrían ahora mejorar el resultado PSOE, UP y Més Compromís, mientras que bajaría Cs y podrían mantenerse PP y Vox.

Respecto a la provincia de Alicante, con 12 escaños a repartir, el CIS da 4-5 escaños al PSOE; 3 al PP, 2 a Cs, entre 1-2 a UP y 1 a Vox.

Teniendo en cuenta que el 28A los ciudadanos dieron 4 escaños al PSOE, 3 al PP, 2 a Cs y otros 2 a UP, y 1 a Vox, la variación sería mínima y podría suponer un diputado más para los socialistas y uno menos, dado el caso, para la formación de Pablo Iglesias.

En Castellón, el CIS distribuye así los cinco diputados: 2 para PSOE, 2 para PP y uno para UP. El 28A el PSOE consiguió 2, y tanto PP como Cs y UP se llevaron uno cada uno, por lo que en esta ocasión sería la formación de Albert Rivera la que, según la encuesta, perdería un diputado a favor del PP.

SITUACIÓN ACTUAL

El macrobarómetro refleja que los valencianos ven la situación política general de España como "mala" (38,8), "muy mala" (37,7) o "regular (20,6) y tan solo el 2,1 la definen como "buena" y un 0,3 "muy buena". Respecto a la situación económica, la perciben como "regular" (38,9) o "mala" (37,6).

Ante la pregunta de cuál es el principal problema que existe actualmente en España, los entrevistados responden de manera espontánea que el paro, seguido de otros como la propia política y los políticos y los problemas de índole económica.

Preguntados sobre si piensan a ir a votar, la mayoría (65,3) dice que "sí, con toda seguridad", mientras el 14,8 dice que "probablemente sí", un 6 dice que "probablemente no" y el 9,4 responde que "no, con toda seguridad". Entre los que sí piensan acudir a las urnas, el 64 tiene ya decidido a quién votar y el 35 no.

Los resultados de la intención de voto sumada a la simpatía, la encuesta del CIS sitúa en primer lugar al PSOE (26,5), seguido de PP (12,5), UP (10,5), Cs (8,3), Més Compromís (7) y Vox (6,4). La puntuación media que obtienen los líderes de los principales partidos sitúa en primer lugar a Pedro Sánchez, con un 4, seguido de Pablo Casado y Albert Rivera (3,2 ambos), Alberto Garzón e Íñigo Errejón (3,1), Pablo Iglesias (2,9) y Santiago Abascal (2,4),