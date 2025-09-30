Valencia afronta un martes con alertas naranjas y amarillas, mientras Baleares registra decenas de incidencias por inundaciones

Vista de un paso inferior anegado en el barranco de la Saleta en Aldaia, Valencia

Lo peor del temporal parece haber pasado y las regiones en aviso rojo por lluvias intensas y riesgo de inundaciones, rebajan el nivel. Eso sí, no apartan la mirada del cielo, mientras las zonas más afectadas intentan recuperar la normalidad.

VALENCIA, EN ALERTA NARANJA Y AMARILLA POR LLUVIAS

La Comunitat Valenciana tiene activadas para este martes alertas naranjas y amarillas por lluvias en varios puntos, una vez finalizadas las alertas rojas de este lunes en puntos de Castellón y Valencia por un episodio de lluvias torrenciales que ha dejado acumulados de más de 200 litros en algunas zonas.

EFE Barranco de la Saleta en Aldaia, Valencia, este lunes

En concreto, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat tiene activada este martes la alerta por lluvias nivel naranja (riesgo importante) en el litoral de la provincia de Valencia y en el litoral de la provincia de Alicante.

Asimismo, está establecida la alerta por tormentas nivel amarillo en el litoral sur de Castellón, en toda la provincia de Valencia y en toda la provincia de Alicante, y la alerta por lluvias nivel amarillo en el litoral sur de Castellón y el interior de Valencia.

BALEARES REGISTRA DECENAS DE INCIDENCIAS

Mientras tanto, esta pasada noche y de madrugada, la lluvia ha descargado con fuerza en Baleares, aunque más concretamente en Ibiza, donde hay registros que rozan los 100 litros. La intensidad del agua obligó a cortar la carretera EI-800 de Sant Josep en dos tramos por acumulación, mientras numerosas calles quedaban inundadas en distintos puntos de la isla. Incluso algún coche quedó atrapado en el paso inferior de la vía que conecta con el aeropuerto.

EFE Turistas observan este miércoles la llegada de nubes de lluvia desde la Fortaleza de Isabel II en La Mola, Menorca

La tormenta eléctrica también fue protagonista: en pocas horas dejó más de 2.200 rayos en Baleares. Solo hasta las seis de la mañana, los servicios de emergencias ya habían atendido 46 incidencias, la mayoría en Ibiza y algunas en Mallorca. En Sant Josep se concentraron los efectos más graves de la tormenta, con 15 avisos, en su mayoría por inundaciones en edificios y en la vía pública.

La situación todavía no ha terminado. La alerta naranja por lluvias intensas sigue activa en Pitiusas y Mallorca hasta las dos de la tarde, mientras que Menorca permanece en nivel amarillo.