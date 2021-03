¿Va a vacunar mi CC.AA. durante la Semana Santa?

El proceso de vacunación sigue a un ritmo menor de lo esperado en España. A diferencia de lo que ocurrió en Navidades, la mayoría de Comunidades Autónomas no van a parar de vacunar aunque sea Semana Santa y han programado citas para la inyección de la dosis en Jueves Santo y Viernes Santo. Algunas incluso también lo harán durante el fin de semana. Sin embargo, hay CC.AA. donde no podrán seguir con el plan de vacunación por la falta de dosis o de viales, como es el caso de la Comunidad Valenciana.

Consulta a continuación qué va a hacer tu CC.AA. en estos días de Semana Santa:

COMUNIDAD DE MADRID

Madrid no va a parar de vacunar esta Semana Santa. Al menos, en el estadio Metropolitano y el Hospital Zendal a profesionales sociosanitarios y a población general de 60 a 65 años. Sí parará la vacunación de mayores de 80 años en los centros de salud hasta el lunes. Así estaba planificación, aseguran desde la Puerta del Sol, terminar hoy con las vacunas de Pfizer para esa franja de edad de más de 80 años. Ahora mismo, la Comunidad de Madrid ha completado el ciclo de vacunación a varios colectivos, pero tiene abiertas varias líneas que afectan a varios colectivos.



En cuanto a los que ya tiene sus dos dosis, están inmunizados, están los mayores que viven en las residencias madrileñas y sus trabajadores. También han completado el ciclo a profesionales sanitarios de primera línea. En cuanto a profesionales sanitarios de segunda línea como policías, bomberos, fisios, farmaceúticos, funcionarios de prisiones, empezaron a vacunarse a finales de febrero y aún están en proceso de recibir la segunda dosis.

Los mayores de 80 años que viven en su casas, siguen recibiendo la vacuna Pfizer. La mitad ya están vacunados. También continua el proceso de vacunación que empezó el 8 de Marzo de 17.000 grandes dependientes y sus cuidadores. Están recibiendo su dosis en casa, los que no pueden moverse... O en el centro de Salud.

La última novedad: que la semana que viene empezarán a recibir su vacuna, la población general de 77, 78 y 79 años, la Pfizer o la Moderna, según vayan llegando. Desde ayer, la población general de entre 60 y 65 años también se está vacunando. Proceso que empezó ayer en el Metropolitano, ha empezado hoy en el Hospital Isabel Zendal y, como decías, no va a parar este fin de semana en estos puntos. Si en los centros de salud, primero porque son dias de fiesta en los que el personal descansa y por ello se ajustó que no hubiera dosis que poner en Semana Santa.

Ahora mismo la Comunidad de Madrid ha puesto 1.030.000 vacunas y 350mil madrileños tienen ya las dos dosis, están inmunizados. Es el 5,1% de la población.

CATALUÑA

Josep Maria Argimón, secretario de Salud Pública de la Generalitat, ha asegurado que en los días festivos de esta Semana Santa habrá activos 12 puntos de vacunación y la idea es poner unas 40.000 vacunas cada día entre este miñercoles y el jueves, pero que se pondrán todas las dosis distribuidas aunque haya que vacunar los festivos.

El responsable de Salut señaló que cuando lleguen mas vacunas se pondrán los fines de semana, pero con las dosis que llegan ahora no hace falta: "No vamos a dejar de vacunar en martes para decir que lo hacemos en fin de semana" .

COMUNIDAD VALENCIANA

La Comunitat Valenciana iniciará el mes de abril, en el que había anunciado la vacunación masiva, sin viales siquiera para continuarla en el ritmo normal de las últimas semanas. De hecho, la consellería de Sanidad ha tenido que paralizar la vacunación en Semana Santa al no recibir más dosis del Gobierno central. Si no se producen novedades de última hora, en la Comunitat Valenciana sólo se podrán inyectar del 2 al 5 de abril para administrar las segundas dosis que estén previstas porque no se han recibido más viales.

Entre hoy, miércoles, y mañana, jueves santo, se completará la vacunación a todo el personal de los centros educativos de la Comunitat Valenciana, aunque sorprendentemente un 8 por ciento de los convocados ha rehusado presentarse a la vacunación.

BALEARES

El Govern balear espera recibir 50.000 vacunas a partir del lunes que permitirá administrar durante la próxima semana 7.000 dosis al día. Los centros de Salud continuarán administrando dosis a los mayores de 80 años el jueves y viernes, y está previsto terminar la vacunación de este grupo prioritario la próxima semana. Por otra parte, los centros de vacunación masiva se continuará vacunando a diario, incluidos todos los festivos. En total se pondrán 5.000 vacunas de Astrazeneca.

Hasta ayer, en las Islas Baleares se han administrado 161.153 dosis, y 45.605 personas están vacunadas completamente. Más de 115.000 personas ya han recibido al menos una dosis.

ANDALUCÍA

En Andalucía, el ritmo de vacunación no se detiene durante los días festivos de Semana Santa. Desde la consejería de Salud han anunciado que continúan administrando dosis contra el Covid-19 el Jueves y el Viernes Santo. También continuarán con el plan de vacunación durante el fin de semana. El pasado lunes en Andalucía empezaron a vacunar contra con AstraZeneca a la población general entre 65 y 55 años.

GALICIA

En Galicia sigue la vacunación durante los días festivos. Tanto jueves como viernes santo se van a seguir administrando dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna con normalidad. De AstraZeneca no porque esta semana no ha llegado ningún vial de esa farmacéutica a la comunidad.

También durante el fin de semana va a seguir la citación de personas para vacunar. La intención del gobierno gallego es terminar con la inmunización de todos los mayores de 80 años este mes de abril.

CASTILLA - LA MANCHA

Castilla-La Mancha comienza este mismo miércoles la vacunación a los casi 250.000 castellanomanchegos de entre 56 y 65 años, planteamiento paralelo al avance de la campaña de vacunación al personal docente y al remate de la primera ronda de vacunación de los grupos 3 y 6, donde se incluyen el personal sanitario que no es de primera línea y las Fuerzas y Cuerpos y Seguridad del Estado.

Los planes de la región pasan por culminar la vacunación a los mayores de 80 años en la segunda quincena del mes de abril, mismo periodo en el que arrancará la administración al grupo de edad de entre 70 y 79 años.

CASTILLA Y LEÓN

En Castilla y León, la llegada de una remesa de más de 50.000 vacunas de AstraZeneca permite mantener el ritmo de vacunación y no se desaprovecharán los días centrales de Semana Santa. Se administrarán dosis Jueves, Viernes y Sábado Santo con el objetivo puesto en los mayores de 60 años y en culminar con la completa inmunización de otro de los colectivos más vulnerables como son los mayores de 80 años. En la comunidad, el 8,3 por ciento de la población ya ha recibido al menos una dosis, frente al 5,5 del conjunto de España. De forma paralela, arrancará la vacunación mediante convocatoria pública, esto es, sin cita previa, para los nacidos en 1956.

ARAGÓN

En Aragón no se va a seguir vacunando estos días de Semana Santa debido a la falta de vacunas. La campaña se reanudará el lunes con las nuevas dosis que se reciban la semana que viene.

ASTURIAS

Asturias seguirá vacunando durante la Semana Santa, como ha hecho en otros días festivos "siempre que ha habido vacunas a disposición". Las dosis se administrarán en grandes espacios como el recinto ferial de Santuyano, en Mieres. Además, mantendrá activo el sistema AutoVAC para inocular los viales sin que el paciente se baje de su vehículo en equipamientos situados en el aparcamiento del Hospital Central de Asturias y en las inmediaciones del Monte Naranco, en Oviedo; y en el aparcamiento del Palacio de Deportes de La Guía, en Gijón. Asturias llega a los días festivos por la Semana Santa con nuevo récord de vacunación: 6.967 dosis en un solo día.

LA RIOJA

La Rioja proseguirá la campaña de vacunación contra el COVID-19 durante la Semana Santa. Estos días, se administrará las segundas dosis a mayores de 80 años de Murillo y Calahorra, y las primeras dosis a la población de 65 años hacia debajo de Logroño.

MURCIA

En la Región de Murcia se van a administrar estos días un total de 30.000 dosis. Continúan las vacunaciones en mayores de 8o años. Además, esta Semana Santa se terminará de administrar la primera dosis a los docentes y efectivos de seguridad. Y como novedad, en esta semana santa han empezado las vacunaciones de todos los nacidos en 1956 y 57 con Astra Zeneca. Esta previsto vacunas a 14.000 personas de Murcia, Cartagena y Lorca estos días.

CANARIAS

Canarias continúa con la campaña de vacunación del covid en los días festivos de Semana Santa. En las islas se han administrado ya 301.191 dosis, de las que 11.026 se pusieron en la jornada de ayer martes. Hasta la fecha se ha logrado la inmunización de 105.258 personas, el 7,81 % de la población diana.

PAÍS VASCO

País Vasco aprovechará la Semana Santa para acelerar el ritmo de vacunación con AstraZeneca a las personas cercanas a los 65 años en los "vacunódromos" habilitados para ello.

En concreto, Bilbao, continuará con su recién estrenado pabellón de La Casilla, en el que tomarán parte un total de 40 enfermeras (20 cubrirán el turno de mañana y otras 20 el de tarde) en horario ininterrumpido de 8.00 horas de la mañana a 22.00 horas de la noche durante todos los días de la semana, de lunes a domingo, festivos incluidos. En total, Osakidetza espera inocular, siempre que se disponga de dosis suficientes, a 3.400 personas diarias en el territorio vizcaíno. De la misma forma, Salud continuará vacunando en otros grandes espacios como el estadio del Reale Arena e Illumbe de San Sebastián, donde se espera suministrar el inyectable a 9.000 trabajadores sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa. En Vitoria se prevé contar con el frontón de Lakua para el mes de abril si es que se requiere de un nuevo centro acondicionado para la administración de nuevas dosis.

De momento, sólo el 4,7% de la población vasca está inmunizada, es decir, 100.000 habitantes han finalizado el ciclo de inoculación con dos dosis y el 12% de las personas de la Comunidad Autónoma vasca han sido inyectadas con la primera. A pesar de que la estrategia del Gobierno Vasco haya ralentizado el ritmo de vacunación hasta ahora, el objetivo del Ejecutivo autonómico es llegar a la inmunidad de grupo para verano.

CANTABRIA

Cantabria ha diseñado un dispositivo especial de vacunación masiva en el Palacio de Exposiciones de Santander para los festivos de Semana Santa, pero la actividad estará condicionada a las dosis existentes: en cuatro días se espera vacunar a 2.700 personas. Son mayores de 80 años que quedan por recibir la primera dosis y grupos prioritarios de 55 a 65 años, como docentes

EXTREMADURA

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha señalado que la región seguirá vacunando en Semana Santa, lo que permitirá terminar con la primera dosis en todos los mayores de 80 años. La próxima semana se comenzará vacunar a personas entre 70 y 79 años después de que concluya la administración con la primera dosis a todos los mayores de 80 y a trabajadores esenciales de los cuerpos de seguridad y la docencia no universitaria

NAVARRA

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha confirmado que todos los días de Semana Santa, incluidos los festivos, habrá vacunación, "con la perspectiva de que todos los mayores de 80 años tengan puesta la primera dosis cuando finalice la semana de Pascua". "Esto será una realidad y para nosotros es muy importante por la vulnerabilidad que tienen estos grupos de más edad", ha dicho.