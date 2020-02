Urkullu lamenta los "errores" que haya podido cometer su Gobierno en el vertedero de Zaldibar

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha lamentado los "errores" que haya podido cometer el Gobierno Vasco tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar (Bizkaia), aunque ha precisado que su actuación tiene carácter subsidiario y ha recordado que la última palabra sobre posibles responsabilidades la tienen los tribunales.

Urkullu compare este martes a petición de la oposición en la Diputación Permanente del Parlamento Vasco para explicar todos los pasos que ha dado su Ejecutivo tras el colapso de este vertedero, el pasado 6 de febrero, en el que quedaron sepultados dos operarios.

Tras insistir en que la prioridad es la búsqueda de ambos cuerpos y garantizar la seguridad de los vecinos de la zona y de los trabajadores, el lehendakari ha dicho que "siente mucho los errores" que haya podido cometer su gobierno en este operativo para hacer frente a una situación "inédita y de máxima complejidad".

"No tengo ningún problema en asumir las críticas, lo he hecho siempre que me ha parecido necesario", ha asegurado Urkullu, quien ha recordado que la Administración ha actuado de forma subsidiaria y ha incidido en que será la Justicia la que determine las responsabilidades en este caso.

"La Justicia decidirá, nuestra responsabilidad es que lo haga contando con todos los elementos de juicio", ha apuntado.