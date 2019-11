Urdangarín, en la cuenta atrás para disfrutar de su primer permiso penitenciario

El exduque de Palma entró en la cárcel de Brieva (Ávila) el 18 de junio de 2018 para cumplir una condena de cinco años y diez meses de cárcel por el caso Nóos. Este jueves 28 de noviembre cumple una cuarta parte de ella. Eso significa que puede pedir su primer permiso penitenciario. Parte de las próximas Navidades las podría pasar con su familia.

A partir de hoy Iñaki Urdangarín puede empezar a pedir el disfrute de 36 días al año fuera de la cárcel divididos en 18 por semestre y no más de siete consecutivos. Así lo fija el artículo 154 del Reglamento Penitenciario quien establece que al estar en un régimen de segundo grado y al haber cumplido la cuarta parte de la condena puede solicitar esta primera salida de prisión más allá del voluntariado que desde septiembre presta dos veces por semana en el Hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón.

El marido de la Infanta Cristina cumple con estos dos requisitos establecidos y en principio con otro importante: el de no observar mala conducta en la cárcel. Con ello el Equipo Técnico -compuesto por un jurista, un psicólogo, un médico y un educador- elaborará un informe que no es vinculante pero sí importante. En ese informe puede pesar de manera significativa el voluntariado con discapacitados. Además hay otra serie de requisitos más subjetivos 'que ayudan' a lograrlo: que no resulte probable que vaya a quebrantar la condena, que no sea previsible que vaya a cometer nuevos delitos o que el permiso pueda tener una repercusión negativa en el programa individualizado de tratamiento.

LA JUNTA DE TRATAMIENTO DE LA CÁRCEL DECIDE

Es la que tiene la capacidad para dar el visto bueno o no. Si es positivo requiere de la autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria. Tras su disfrute el Equipo Técnico realizará un estudio y seguimiento de los resultados. En los primeros permisos la Junta de Tratamiento puede además poner una serie de condiciones, controles o medidas de apoyo para garantizar su cumplimiento: presentación en comisaría, que esté acompañado de un familiar, contactos telefónicos, la prohibición de visitar determinados lugares o la realización de analíticas sobre consumo de drogas y alcohol.

¿Primeros permisos para disfrutar de más en un futuro cercano? Pues es posible. Si Iñaki Urdangarín es clasificado en tercer grado penitenciario -un régimen más abierto de semilibertad- serían 48 los días al año fuera de prisión a los que tendría derecho. Para el cumplimiento íntegro de su condena aún queda. Finaliza el 9 de abril de 2024.