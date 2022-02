UPN votará a favor de la reforma laboral, que se aprobará mañana en el Congreso

Unión del Pueblo Navarro (UPN), según ha podido saber COPE, apoyará mañana la reforma laboral. El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene garantizados así los 'síes' necesarios para sacar adelante la propuesta. El presidente de UPN, Javier Esparza, ha confirmado que la formación regionalista apoyará la reforma laboral que se debatirá este jueves en el Congreso de los Diputados, y lo hará con "convencimiento" y por "responsabilidad y sentido de Estado".

"Lo cómodo era votar 'no'. Pero lo imprescindible para traer prosperidad es votar 'sí'", ha anunciado este miércoles en rueda de prensa, donde ha asegurado que "si esta reforma no se aprueba, pierde España". Esparza ha recordado que la Unión Europea "puso como condición para que llegaran una parte de los fondos aprobar esta reforma y hacerlo de forma pactada con la patronal y los sindicatos", que han llegado a un acuerdo "de mínimos, pero suficiente para mejorar la empleabilidad y la de nuestro mercado de trabajo", ha añadido.

Tras subrayar que "es evidente que el Partido Socialista no merece" el apoyo de UPN, ha remarcado que "España y Navarra siempre lo van a tener" y que, con sus luces y sombras" la reforma "es positiva para España y Navarra". "Sin el apoyo de UPN, no se aprobaría, y pondríamos en riesgo la llegada de los fondos de la Unión Europea, que nos tienen que servir para hacer frente a la recuperación económica, y tiraríamos por la borda un acuerdo histórico entre los sindicatos más representativos de este país y la patronal", ha subrayado.

A Sánchez ya le salen las cuentas

El PDeCAT ha sido el otro partido que ha confirmado este mismo miércoles su voto favorable a la reforma laboral. Es así como el Gobierno ya tiene garantizados los 176 'síes' que necesitaba para aprobar el texto pactado con sindicatos y patronal. ERC, socio preferente de Moncloa, se ha negado en los últimos días a apoyar el texto y han sido, finalmente los apoyos de los catalanes de PDeCAT y los navarros de UPN los que han terminado por consolidar una mayoría inédita hasta el momento.

Y es que además de los cuatro diputados del PDeCAT y los dos de UPN, la propuesta del Ejecutivo contará con los votos del PSOE, UP, Cs, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe y PRC. Por su parte, ERC y PNV se alinearían con los votos negativos de PP, Vox, JxCAT, EH Bildu, BNG, la Cup, Foro Asturias y el exdiputado de Cs Pablo Cambronero (ahora en el Grupo Mixto). Todo ello a falta de saber si algunos terminará por decantarse por la abstención.

PDeCAT considera "capital" el apoyo a la reforma

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, ha comparecido junto con los diputados de esta formación para explicar que la reforma laboral, aunque no deroga íntegramente la anterior del PP, ha sido acordada por los agentes sociales, algo "capital", porque la no aprobación de este acuerdo supondría un "golpe mortal al Diálogo Social sin precedentes" así como la inestabilidad e incertidumbre en el mercado de trabajo.

Ha puntualizado que el contenido del acuerdo es "positivo" porque la reforma da prevalencia al convenio sectorial frente al de empresa y corrige la ultraactividad y no hace decaer los convenios negociados cuando expiren. Bel además ha señalado que si no se ratifica esta reforma supondría incumplir con los acuerdos de la UE y poner en peligro la entrega de fondos europeos. Ha señalado que mañana volverá a votar a favor de una reforma laboral como también hizo con la del PP, que en su opinión fue formulada en un momento de crisis concreto, ha durado diez años y también ha permitido afrontar dos crisis económicas muy importantes.

"Y me siento plenamente coherente" ha dicho tras explicar que la reforma laboral del PP dejaba muchos puntos sin resolver como el alto grado de temporalidad, que sí ataja la actual norma. El PDeCAT también ha indicado que hacer decaer la reforma complicaría la estabilidad parlamentaria vista la aritmética que hay actualmente en el Congreso y ha lamentado que algunos partidos socios de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidan medidas como los salarios de tramitación o el incremento de las indemnizaciones a 45 días por despido improcedente cuando son peticiones que no se adaptan a la realidad del mercado de trabajo.

"No son realistas", ha criticado y "están priorizando sus posiciones, que son legítimas y entendibles", aunque ha subrayado que lo que no es entendible es el rechazo del PP a un acuerdo inédito entre empresarios y sindicatos, en el que ha participado la que fue ministra de Empleo con los populares, Fátima Báñez. "La posición del PP no la comparto y le será muy difícil de explicar", ha incidido al tiempo que ha señalado que el Ejecutivo sigue esforzándose por sacar un apoyo que no sea ajustado.