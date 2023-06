UPN y PSN escenifican sus diferencias sobre formación de gobierno y Alzórriz dice que "no hay posibilidad de un acuerdo"

Javier Esparza dice que "el PSN no está en condiciones de pedirnos la abstención"

UPN y PSN han escenificado este jueves sus diferencias para conformar un gobierno en Navarra en una reunión que los socialistas han calificado de "áspera" y en la que han trasladado su intención de "liderar un gobierno progresista" con Geroa Bai y Contigo Navarra. "No hay ninguna posibilidad de acuerdo con UPN", ha manifestado el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de UPN y candidato a la Presidencia del Gobierno foral, Javier Esparza, ha dicho que "no ha habido ninguna sorpresa y hemos constatado lo que el PSN ha venido trasladando, que trabajan con Geroa Bai y Contigo para presentarse a una investidura". "María Chivite quiere volver a ser presidenta gracias a EH Bildu", ha censurado, para exponer que "Navarra no debe depender de la izquierda abertzale" ni desde el punto de vista del Gobierno ni de los ayuntamientos.

Ambas formaciones se han reunido durante unos 50 minutos en el Parlamento de Navarra en una cita solicitada por UPN tras los comicios del 28 de mayo al ser elegida como primera fuerza política. Por UPN, han acudido Javier Esparza, junto a la secretaria general del partido, Yolanda Ibáñez, y el vicepresidente, Enrique Maya. Por el PSN han acudido la candidata María Chivite, el secretario de Organización del partido, Ramón Alzórriz, y Jorge Aguirre, secretario de Acción Electoral y adjunto a Organización.

Javier Esparza ha manifestado que "el PSN no quiere saber absolutamente nada de UPN y no está en condiciones de pedirnos la abstención" en una posible investidura de Chivite. Y ha reiterado que "para Navarra es malo que EH Bildu siga creciendo, ha pasado de 7 parlamentarios a 9, lo que no es ninguna buena noticia y cada uno tendrá que asumir las responsabilidades que les corresponda". "Hay que sacar a Bildu de las ecuaciones de la política navarra, eso es lo que no se quiere hacer en ningún escenario", ha criticado.

Por su parte, Ramón Alzórriz ha señalado que en la reunión ha habido "reproches permanentes de lo que nunca ha sido" y ha dejado clara su intención de "dejar a la derecha y a la ultraderecha en la oposición". "Somos partidos totalmente antagónicos para llevar a buen puerto un gobierno, no hay alternativa al Gobierno de María Chivite en Navarra", ha aseverado.

Según ha explicado, desde UPN han puesto sobre la mesa el tema de ayuntamientos, "y les hemos dicho que ni en ayuntamientos ni en el Gobierno de Navarra tenemos nada que comentar porque allí donde estamos queremos dejar a la derecha en la oposición". "Vamos a hablar con nuestros socios, Geroa Bai y Contigo Zurekin para buscar alternativas de gobierno a la derecha", ha insistido.

EL PSN SE REUNIRÁ CON BILDU, PERO DICE QUE NO NEGOCIARÁ EL GOBIERNO

Alzórriz ha señalado que les han llamado también desde EH Bildu y que "todo el que nos llame será recibido". "Le hemos dicho por activa y por pasiva a EH Bildu que no vamos a negociar un gobierno con EH Bildu ni vamos a pactar un gobierno con EH Bildu como lo hicimos en 2019", ha expuesto, para criticar que "la derecha alimenta permanentemente los espantajos de lo que no hace el PSN pero sí venden ellos".

Aunque todavía no han concretado fecha para la reunión con EH Bildu, el socialista ha indicado que "seremos claros" y "estamos por un Gobierno con Geroa Bai y Contigo Zurekin". Preguntado sobre si tendrán que negociar la abstención de EH Bildu para que Chivite sea presidenta, Alzórriz ha manifestado que "no": "No vamos a negociar nada en el Gobierno con EH Bildu y no vamos a pactar nada para el Gobierno con EH Bildu". A su juicio, los partidos que quedan "fuera" de la negociación del Gobierno, UPN y EH Bildu "son los que tienen que tomar sus propias decisiones".

En cuanto a la Mesa del Parlamento, que se constituye la semana que viene, Alzórriz ha reiterado que "todo lo que vamos a negociar en estos momentos es con Geroa Bai y con Contigo Zurekin y no nos vamos a mover de ahí".

Sobre el Ayuntamiento de Pamplona, el socialista ha señalado que "vamos a intentar buscar una alternativa porque no vamos a votar ni a UPN ni a EH Bildu". "Siendo la primera fuerza de las formaciones progresistas que componen el Gobierno deberíamos liderar, pero también hemos dicho que, con tal de que no gobierne la derecha, estaríamos abiertos a otras opciones", ha dicho, para indicar que Elma Saiz (PSN) ya llamó a los candidatos de Geroa Bai y Contigo. "Hay que intentarlo hasta el último minuto", ha aseverado.