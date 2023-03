Unidas Podemos contra moción paralizadora de Vox, pide más ambición a Sánchez

Unidas Podemos ha cargado contra la moción de censura "paralizadora" de Vox, que "no aporta ninguna solución", y ha urgido al Gobierno "a ser más ambicioso y a tener menos complejos" e igual que adoptó medidas para contener el precio de las mascarillas o de los precios del gas, afronte ahora regular el precio de los alquileres o poner un tope a la cesta de la compra.

Hay que decirles a los ciudadanos que "no están solos" y que el Gobierno se va a ocupar de lo importante, ha subrayado la portavoz de los comunes, Aína Vidal, una de las tres fuerzas integradas en Unidas Podemos, que se ha repartido el tiempo de intervención entre las fuerzas que integran el grupo parlamentario.

Vidal, que ha hecho autocrítica por el "ruido y la confrontación" que a veces se ha adueñado del espacio de Unidas Podemos, ha reivindicado los "éxitos" del Gobierno de coalición y todos los cambios que han impulsado, cambios que Vox -ha subrayado- quiere que se olviden.

Esta moción, ha añadido, no representa un proyecto de futuro ni de presente, "es un proyecto nostálgico, en blanco y negro" en el que el PP tiene "un papelón" porque no quieren "morder la mano" de los que pueden necesitar para formar gobierno.

"La política no es esto, la política es útil y el teatro de hoy pretende que lo olvidemos", ha insistido la portavoz de los comunes al criticar el mensaje "del no candidato Tamames" a quien no le gusta -ha añadido- "la España actual y menos aún que esta España haya llegado a las instituciones.

Por parte de Podemos, Lucía Muñoz ha empezado por reprochar al líder de Vox, Santiago Abascal, que haya dejado solo al candidato de la moción de censura para ir a "echarse la siesta" porque lo de trabajar "es para los demás, como hacer la mili".

También ha ironizado sobre las quejas de Abascal al principio de su intervención sobre la vestimenta de algunos diputados, refiriéndose a las bancadas de la izquierda, para subrayar que desde que tiene uso de razón recuerda "señores muy bien vestidos que robaban a manos llenas", que recortaban en educación y sanidad. "Todos ellos iban de punta en blanco" y pertenecían al partido en el que Abascal militó durante años, ha recordado.

Al PSOE le ha dicho que el fascismo "muere" y "pierde" con las "políticas valientes" y leyes "ambiciosas" como regular la cesta de la compra, una ley de familias, un acuerdo para mantener el consentimiento en el centro del Código Penal o incrementar los salarios mínimos.

La diputada de Podemos ha lamentado los "discursos egocéntricos de los señores de siempre" y ha denunciado que el proyecto del partido del "odio" es la "antiEspaña, la antipolítica y el antifeminismo", ha denunciado que comparten "agenda política con Putin" y ha acusado al PP de haber "creado y alimentado al monstruo" dando un paso más con la abstención en el "abismo".

Por último y en representación de IU, José Luis Bueno ha afirmado que "solo queda Vox haciendo el ridículo" y le ha preguntado a Tamames por qué se presta a ir de la mano de una "fuerza fascista".

Ha defendido este parlamentario que la democracia no la trajeron los "señores que tienen salas con su nombre" en el Congreso, sino los "miles de trabajadores que se dejaron el pellejo peleando contra la dictadura" y ha denunciado los "bulos" y "fake news" con los que "los nietos" de los fascistas quieren recuperar poder.

Y ha dejado varias preguntas a Tamames:"¿Puede contarnos qué es lo que sabe sobre el 23-F?" o "¿Es cierto que se ofreció a ser ministro de ese Gobierno de unidad nacional?".