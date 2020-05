Una 'vecina' de Iglesias le defiende de la cacerolada en Galapagar y su identidad deja a todos boquiabiertos

Una mujer salía al paso este viernes para defender al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de los escraches sufridos durante el fin de semana a las puertas de su casa en su chalet de Galapagar. Según aseguraba, lleva hasta una década presenciando manifestaciones a las puertas de los domicilios y asegura que aquellos que acudieron la pasada semana a la urbanización de lujo madrileña no son de la zona.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que, detrás del nombre de la mujer que aseguraba defenderle en nombre del vecindario de Galapagar, en realidad tenía una conexión más intima con el recién reelegido secretario general de Podemos. Un detalle que no ha pasado desapercibido para los usuarios de Twitter que rápidamente se han percatado de quien era esta mujer de más de 3.000 seguidores en redes sociales que salía al paso para defender a 'su vecino'.

Este 21 de mayo y tras la cacerolada una usuaria de Twitter llamada Belén Guerra salía al paso en redes sociales a criticar las protestas en la orbanización como “vecina de Pablo Iglesias”. “Soy vecina de Pablo Iglesias, llevo más de 10 años viviendo aquí y he visto las concentraciones con cacerolas frente a su casa. No conozco a nadie ni de vista”, aseguraba en una publicación en un perfil que aparece como verificado por la compañía americana.

Soy vecina de @PabloIglesias, llevo más de 10 años viviendo aquí y he visto las concentraciones con cacerolas frente a su casa. No conozco a nadie ni de vista. No son vecinos ni vecinas, vienen de otro sitio, algo que tampoco pueden hacer. ¿Por qué la policía no les pide el DNI?