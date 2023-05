Una jornada de Cesur aborda la neuroeducación y apunta que "estamos dejando de entrenar la atención y la memoria"

Una jornada organizada por la Asociación de Empresarios de Sur de España (Cesur), a través de su marca para las acciones de Responsabilidad Social Círculo de Economía y Sociedad (CEYS), ha abordado cómo se desarrolla el cerebro humano en el 'Think Tank' educativo titulado 'Neuroeducación: ¿Cómo aprende el cerebro de un niño?', en el que la profesora en neurociencia Elena Gallardo-Morillo ha señalado que "en el contexto y sociedad actual en la que vivimos está haciendo que dejemos de sembrar, entrenar e incluso de atender a la atención y la memoria. Funciones básicas del cerebro".

Además, según ha indicado Cesur en una nota de prensa, en su conferencia, Gallardo-Morillo ha explicado cómo el cerebro de una persona sigue desarrollándose hasta alcanzar aproximadamente los 21 años. "Son muchos los factores que intervienen en esta maduración y que tienen mucho que ver con la interacción del individuo con su entorno, en casa, escuela y cualquier otro ambiente. Esto es extensivo a la interacción con su propio entorno interior, consigo mismo", ha asegurado la profesora.

Asimismo, la profesora ha comentado también que "en función de dicha interacción y experiencias vitales, el cerebro se irá moldeando hasta lograr las funciones propias de cada individuo. No existen dos cerebros iguales". Dentro de esta maduración, intervienen algunos procesos como la poda sináptica, automatización y lateralización. "Para que el cerebro sea mucho más eficiente, debe automatizar algunas funciones cognitivas y también motoras. Es como aprender a conducir" ha explicado Gallardo-Morillo.

De igual modo, el número de conexiones cerebrales o conexiones sinápticas también va a modificarse en función de las necesidades del individuo, "algo que no se necesita o se utiliza, está ocupando un lugar innecesario en nuestro cerebro. Esto guarda relación con la frase "Use it orDit", ha matizado la profesora en Neurociencia.

Ante la pregunta ¿Qué podemos hacer los padres para contribuir en la adecuada maduración del cerebro de nuestros hijos?, la profesora ha respondido que es necesario "proveerles experiencias. Que experimenten, que jueguen, se ensucien, se caigan, que estén en contacto con la naturaleza".

La profesora ha incidido sobre el concepto Red Neuronal por Defecto (RND) "que es la actividad de pensamiento basal de nuestro cerebro que alimenta los pensamientos negativos (sesgo negativo). Es casi una actividad de rumiación y, aunque en niños es menos frecuente (en adolescentes ya se expresa más), puede acentuarse en momentos de estrés y ansiedad".

Finalmente, Gallardo-Morillo nos emplaza a sembrar la concentración en los niños, alimentar el pensamiento profundo y despertar su curiosidad, todo ello con fundamento en la neurociencia. Tras la conferencia, se ha abierto un tiempo de debate que ha dirigido el periodista y consultor en comunicación Andrés Mellado, director de Extradigital Andalucía.