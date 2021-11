Una experta en energía deja a cuadros a Iñaki López y Cristina Pardo: "Tiene razón"

Las declaraciones del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en referencia a la energía solar no dejan de dejar todo un reguero de políticos, analistas y periodistas duramente retratados. Las redes sociales siguen recogiendo esa huella que la hemeroteca suele recordar sin piedad cuando se trata de resbalones propios de este calibre.

Muchas fueron las voces que criticaron las palabras del líder popular cuando apuntaba que a la izquierda “no le gusta la nuclear, no le gusta el carbón, no le gusta el gas, no le gusta la hidroeléctrica, no le gusta la eólica y se quejan de que los molinos dañan el paisaje”. Casado apuntó que “sólo les gusta la solar, pero es que antes de ayer a las ocho de la tarde fue el pico de consumo eléctrico. Y a las ocho de la tarde, no había posibilidad de que la solar emitiera, básicamente porque era de noche”. “Por tanto, es una cuestión de lógica”, recalcó.

A pesar de la unidad promovida por algunos de los políticos más influyentes en PSOE y Podemos, el economista y eurodiputado por Ciudadanos Luis Garicano, fue una de las voces acreditadas que dieron impulso a las declaraciones de Pablo Casado. Garicano publicaba en su cuenta de Twitter una rectificación alegando: “Miles de ‘listos’ metiéndose con Casado por decir cosas que son ciertas: Una es que el pico de demanda eléctrico es en invierno, y durante la noche. Y dos es que la solar no funciona sin sol. Podría guardarse la energía generada del día en baterías gigantes. Ahora mismo, es muy caro”.

Miles de "listos" metiéndose con @pablocasado_ por decir cosas que son ciertas.

1 El pico de demanda eléctrico es en invierno, y durante la noche

2 La solar NO FUNCIONA SIN SOL. Podría guardarse la energía generada del día en baterías gigantes.Ahora mismo, es muy caro https://t.co/gbNlWXCxdPpic.twitter.com/U7uWInXDcA — Luis Garicano (@lugaricano) November 14, 2021





Algunos otros perfiles en redes sociales se han mantenido muy atentos al desarrollo de nuevas reacciones, y es que distintos programas de televisión han querido profundizar en el tema contando con expertos en la materia. Ha sido el caso del programa presentado por Iñaki López, que se vio obligado a borrar un tuit después de darse cuenta del mayúsculo error cometido a la hora de opinar sobre las declaraciones de Pablo Casado.

“Cómo habrá sido de espectacular el zasca de esta experta a Iñaki López, que le ha dado tanta vergüenza que hasta ha borrado el tuit. Es lo que tiene lanzarse a la piscina sin tener ni puñetera idea, ¿verdad, Iñaki?”, opinaba un tuitero.

Cómo habrá sido de espectacular el zasca de esta experta a @_InakiLopez_, que le ha dado tanta vergüenza que hasta ha borrado el tuit. Es lo que tiene lanzarse a la piscina sin tener ni puñetera idea, ¿verdad, Iñaki? pic.twitter.com/zkMzG9LiQB — Mi otro yo ???? (@Miotroyo2parte) November 16, 2021





Otro popular usuario de esta red social, compartió el fragmento en el que se puede comprobar como la experta consultada por el programa le da la razón al político del PP.