UGT desvela "falta de limpieza en varias oficinas de Correos de Logroño y Arnedo por la negligencia de la adjudicataria"

El Sector Postal de UGT en La Rioja ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) "la falta de limpieza y salubridad desde hace 1 mes y medio en la Oficina de Correos nº2 situada en la C/Barrera de Logroño y en la de Arnedo, así como en el centro nodal de clasificación de paquetería de la capital riojana, debido a que la empresa subsidiaria 'J Córdoba S.L' no está realizando el servicio asignado".

Las federaciones de Servicios Públicos y la de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT La Rioja (UGT-SP y FeSMC-UGT) consideran "inadmisible que las oficinas de un servicio público abierto a la ciudadanía se encuentren en un estado antihigiénico y peligroso para la salud de las personas".

El problema con la empresa adjudicataria, 'J Córdoba S.L', "viene de lejos: las 26 trabajadoras en plantilla en La Rioja convocaron huelga en el mes agosto a causa del impago de salarios atrasados que no se habían liquidado hasta entonces", afirman desde UGT.

Tras el requerimiento formulado por la Inspección de Trabajo y las medidas de presión desarrolladas, la empresa procedió al pago de la nómina de julio a las 26 trabajadoras y trabajadores que conforman la plantilla en La Rioja.

Por ello, las y los trabajadores desconvocaron la huelga esperando que esta situación no volviera a producirse. "Sin embargo, la plantilla sigue esperando el pago de la nómina de agosto, y el delegado de UGT en la empresa para La Rioja y Navarra, Martín Leandro Cares, denuncia que no se cubren ni las bajas ni las vacaciones".

En este sentido, "las vacantes de la trabajadora encargada de las tareas de limpieza en Arnedo -de baja médica-, como la de Logroño -vacaciones-, no se han cubierto desde hace más de un mes, lo que ha provocado el malestar de los trabajadores en estas oficinas".

En este sentido, UGT considera "que la empresa no es la única responsable de los problemas de mantenimiento de las oficinas en La Rioja, sino que también critica la falta de reacción del Comité de Dirección de Correos, que no ha rescindido todavía el contrato que tiene con esta empresa no sólo en La Rioja, también en Galicia, Asturias, Cantabria, Cataluña y Madrid".

Por último, UGT pide a las distintas Administraciones Públicas "que realicen una profunda reflexión sobre los criterios que se valoran y priorizan para la adjudicación de los servicios externalizados, ya que no se pueden dar servicios dignos con adjudicaciones que se basan en tirar los precios a la baja".