UAGN reúne a medio centenar de mujeres para debatir sobre ámbito rural y progreso

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) reunió a más de cincuenta mujeres que trabajan en entornos rurales en la jornada 'La mujer rural, líder del cambio y pogreso', que organizó el martes.

UAGN ha explicado que el objetivo de este encuentro, el primero que dedica a la igualdad de oportuniades, era "la creación de redes, la puesta en común de experiencias y la obtención de aportaciones enriquecedoras que marcan la ruta a seguir por una equidad real".

La jornada arrancó con la bienvenida de Begoña Liberal, vicepresidenta de UAGN y vocal de Asaja Mujer. "En el último congreso se modificaron los estatutos para también añadir entre los fines de UAGN fomentar la igualdad de genero y la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida rural. Esto no es una mera declaración de intenciones, sino entendemos que debe formar parte del ADN de nuestra organización. Por ello estamos aquí, para conocernos y para que nos hagáis llegar vuestra voz, aunque cada una de nosotras tenemos nuestras circunstancias personales, estoy segura que compartimos muchos problemas; y lo más importante, nos gustaría contagiaros de la ilusión por esta jornada y por este proyecto que impulsamos", expuso.

Tras esta bienvenida, las asistentes participaron en una dinámica de trabajo dirigida por la Fundación Koine-Aequialitas, en la que se conocieron unas a otras y compartieron conocimientos, inquietudes y experiencias. "Fue el primer paso de la creación de una red de apoyo para fomentar el empoderamiento, la visibilidad y el liderazgo femenino en el sector", ha explicado UAGN.

La jornada se organizó en colaboración con Asaja Mujer, Grupo AN y Caja Rural. "Pretendemos que sea un punto de partida a futuros eventos y foros donde se potencie el papel de la mujer, su reconocimiento en la sociedad, donde hablar de conciliación, corresponsabilidad, igualdad de oportunidades", expresó Liberal.

Durante el encuentro se detectaron necesidades en el sector en lo que respecta a la igualdad de oportunidades. "Lo único cierto es que no hay futuro en nuestros pueblos sin nosotras. No se puede luchar contra la despoblación y no se pueden tomar medidas contra el reto demográfico si no se cuenta con las mujeres rurales. Nosotras debemos ser el centro de las políticas de desarrollo rural y de nuestra mano deben diseñarse esas leyes que tanto nos afectan", añadió Begoña Liberal.

La vicepresidenta de UAGN destacó que el desempleo en el mundo rural "tiene rostro de mujer, debido a la gran cantidad de mujeres que en el pasado estuvieron vinculadas a explotaciones pero nunca cotizaron y quedaron en sus últimos años de vida sin derecho a una jubilación y con míseras pensiones de viudedad".

Blanca Corroto, presidenta de Asaja Toledo y de Asaja Mujer, destacó que "la titularidad compartida ha llegado para evitar circunstancias como éstas, es una fórmula jurídica en la que se reconocen los derechos de la mujer y que es necesario fomentar desde las organizaciones y, por supuesto desde la Administración".

Por su parte, Neus Albertos, consultora, asesora y formadora en igualdad de género, ofreció la ponencia 'La importancia de las mujeres en la vida y en sus entornos. Ser protagonistas del desarrollo rural', en la que partió de la relevancia de la mujer en la sociedad para explicar, después, cómo la mujer rural sufre una "doble discriminación". "Por un lado, la que ha conllevado a lo largo de la historia el género femenino y, por otro, la de vivir o trabajar en un entorno con menos servicios que el urbano", señaló.

En una mesa redonda posterior se abordó el papel de la mujer en distintos ámbitos profesionales, para visibilizar el progreso y lo que queda todavía por hacer desde el punto de vista de liderazgo femenino. Contó con la participación de Nekane Razquin, técnica de Comunicación, Nuevas Tecnologías e Innovación de la Fundación San Jerónimo, fundada en 1911, para cuidar a las personas más desfavorecidas, en Estella; Izaskun Montori, emprendedora y fisioterapeuta infantil, en Peralta; Beni Irurita, ganadera de Lanz y miembro de la Ejecutiva de UAGN; y Begoña Sanzberro, ganadera de Almándoz, que ha ocupado distintos cargos de responsabilidad en el Gobierno de Navarra, UAGN y ayuntamientos. La mesa, además, estuvo moderada por Elisa Plumed, periodista agroalimentaria.

Además, UAGN preparó un homenaje a mujeres que formaron parte de la Junta Ejecutiva. Se trata de Begoña Sanzberro, Charo Salón, Mª Ángeles Sarasibar, Miren Sanz, Miren Belate San Julian y Juanamari Aríztegui. "Sus reivindicaciones y lucha activa por el agro como mujeres que formaban parte del sector han sido y son ejemplo para las que nos hemos ido incorporado posteriormente", destacó Begoña Liberal. "Con su apuesta por formar parte activa del medio rural emprendiendo, trabajando y transformando el agro han ayudado a construir un mejor futuro para la mujer rural. Muchas gracias por ser mujeres inspiradoras", añadió.

En el cierre del acto Félix Bariáin, presidente de UAGN, expresó su satisfacción con la jornada e hizo hincapié en que "todavía es necesario trabajar por la igualdad", además de animar a las presentes a trasladar todas sus inquietudes a Begoña Liberal y, a través de UAGN, a las instituciones.

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Mari Carmen Rural, señalado que no podía "estar más de acuerdo con el título de la jornada, yo misma vengo del entorno agrario y comprendo muy bien el rol que hemos desempeñado las mujeres de los entornos no urbanos en conseguir avances relevantes en muchas áreas".