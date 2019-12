Tsunami Democràtic convoca a estas señoras 'indepes' para el Clásico y su confusión se vuelve viral

La concentración de Tsunami Democràtic con motivo del Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid ha dejado algunos momentos llamativos, que no se han pasado por alto en las redes sociales. Uno de ellos lo protagonizan Nati y Silvia, dos manifestantes que son fervientes seguidoras de la plataforma y que se trasladaron a Barcelona desde Sentmenat para acudir a su llamada.

El motivo por el que los tuiteros han cargado contra ambas mujeres es que no parecían tener muy claro para qué habían acudido a la llamada de Tsunami. O, al menos, eso se deduce a partir del vídeo de Nació Digital en el que aparecen.

“Seguimos la consigna de Tsunami en el grupo de Telegram. Estamos a la espera de las indicaciones que han dicho que nos darían”, dice una de las mujeres. “Antes del partido nos dirán algo, ¿no?”, comenta la otra. “Supongo que no nos decepcionarán”, añade.

“Dos gotas del Tsunami. Han ido y no saben a qué. Y después se enfadan cuando decimos que son una secta”, fue una de las reacciones en Twitter al respecto de los comentarios de estas dos seguidoras de Tsunami Democràtic. “La Nati i la Silvia están una mica taradas. ¿En eso gastan el dinero de sus maridos?”, se preguntaba, por su parte, un usuario.

“La Nati y la Silvia son un poco ovejitas…”, afirmaba en catalán otro tuitero. “A mí me dolería reconocer esa dependencia borreguil. No es que haya zonas ambiguas, no es que comparta unas cosas sí y otras no, es que vengo a ver qué me mandan hacer una gente que ni sé quiénes son pero que supongo que quieren mi bien. Denigrante”, sentenciaba un usuario más.

