La tremenda "metedura de pata" de Turull en prisión

"No me arrepiento del 1-O ni del 6 y 7 de septiembre; lo volvería a hacer". Esta declaración de Jordi Turull desde prisión a El Periódico está provocando diferentes críticas.

Personas de la abogacía y miembros de la oposición catalana alertan a Turull de que lo que dice constituye

El presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha señalado que las palabras de Turull son "un ejemplo de manual de Derecho del riesgo de reiteración del delito que justifica la prisión preventiva". De la misma opinión es el exdiputado de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Jordi Cañas, quien ha señalado que "no se arrepiente del golpe y lo volvería a hacer. La democracia debe protegerse de sus enemigos".

-¿Fue un error el 27O?

-No, lo volvería a hacer. No me arrepiento ni del 6 y el 7 de septiembre, ni del 1O, ni del 27O. Nadie debería tener miedo de votar.

-¿Renuncia ahora a la unilateralidad?

-No. No hemos de renunciar a nada.



