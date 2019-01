Trágico inicio del año para las mujeres: ocho asesinadas en 18 días

Trágico comienzo de año para las mujeres. Ocho asesinadas en los primeros dieciocho días de 2019, tres de ellas confirmadas como violencia machista y el resto aún en investigación. Hasta el momento las estadísticas oficiales de violencia de género incluyen a tres de ellas al haber sido demostrado que las han asesinado sus parejas o exparejas.La última víctima de la violencia machista ha sido este viernes. Una abogada ha sido asesinada en Zaragoza presuntamente por un hombre al que había defendido cuando éste asesinó a su mujer, en 2003, y con el que al parecer mantenía una relación sentimental.

El cadáver de la abogada, Rebeca Santamalia, fue localizado alrededor de las cuatro de la madrugada en la vivienda en la que residía el hombre, cuyo cadáver había sido encontrado a medianoche en Teruel, después de que se arrojara al vacío desde el viaducto. La primera víctima de la violencia machista de este año, según las estadísticas oficiales, se llamaba Rebeca, una joven de 26 años, que ha dejado a una niña huérfana en República Dominicana. Fue apuñalada el 3 de enero por su novio, ecuatoriano de 29 años, en Laredo (Cantabria). Según la investigación, la mujer lo iba a abandonar tras año y medio de relación. No había denuncias contra él, que se entregó a la Policía, aunque sí tenía antecedentes por hechos similares.

Nueve días después tuvo lugar el segundo crimen machista de 2019. Ocurrió en Fuengirola (Málaga), donde un hombre de 50 años, de origen alemán, mató a su expareja, Leonor, española de 47 años, con un arma blanca en presencia del hijo de ambos, un chico de 16 años que tuvo que ser asistido de heridas leves. El agresor fue detenido en el Hospital Costa del Sol de Marbella, donde había acudido porque presentaba alguna herida. No pesaba ninguna denuncia por parte de la víctima. A estos crímenes se une un cuarto que también figura en las estadísticas oficiales de la violencia de género, pero en fase de investigación, es decir no hay una confirmación definitiva de que esa haya sido su causa. Se trata del asesinato de la joven paraguaya Romina Celeste Nuñez, desaparecida en Costa Teguise (Lanzarote) hace dos semanas y cuyo marido sostiene que no la asesinó, sino que se la encontró muerta, que se asustó y que decidió que lo mejor para él era desprenderse del cadáver. Primero intentó quemar el cuerpo en el jardín y luego lo arrojó al Atlántico en varios puntos de la costa, según declaró. Raúl D.C. ha ingresado en prisión acusado del crimen y de malos tratos habituales a su esposa por orden del Juzgado competente en delitos de violencia machista en la isla de Lanzarote. La violencia contra las mujeres se ha cobrado la vida también de otras cuatro que han sido asesinadas en circunstancias que aún no están clarificadas. De momento no figuran en las estadísticas de maltrato machista.

Una de ellas es una anciana de 95 años que fue asesinada el pasado día 11 en una residencia de Toral (León) supuestamente por su marido, de la misma edad, con el que convivía en el mismo centro, donde fue detenido. La mujer sufrió varios golpes y falleció tres días después en el Hospital Comarcal del Bierzo de Ponferrada.

La Guardia Civil investiga además las causas de la muerte de una pareja de ciudadanos alemanes, cuyos cadáveres fueron hallados este lunes 14 por la noche en su chalé de la localidad mallorquina de Llucmajor. Ella estaba tumbada sobre la cama y él ahorcado en el pasillo. Los investigadores barajan distintas hipótesis, incluida la del asesinato machista, pero esperarán a los resultados de las autopsias y al análisis de las pruebas recogidas en el lugar de los hechos para avanzar conclusiones.

Otro asesinato que se está investigando es el de Miriam, la joven de 25 años que fue hallada muerta este miércoles en una zona de campo que pertenece al término municipal de Meco (Madrid), al lado de la localidad de Villanueva de la Torre, en Guadalajara, donde residía. Había salido a pasear con sus perros y, de momento, no se han aclarado las circunstancias ni el móvil del crimen. Ese mismo día, el 16, otra mujer apareció en Tenerife carbonizada en el interior de un coche estrellado contra un poste. La Policía Nacional ha puesto bajo investigación a un hombre que está ingresado con quemaduras para averiguar qué relación tiene con la mujer.